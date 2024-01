Carmen Duerto desvela el "papel a la sombra" de Genoveva Casanova tras la coronación

Vídeo: Europa Press

Genoveva Casanova sigue en el punto de mira. Su negativa a retomar su vida pública está suscitando un aluvión informativo solo comparable con el que se generó una vez salieron a la luz sus fotos con Federico de Dinamarca. Todo lo que gira a su alrededor genera un interés desmedido: desde dónde se encuentra hasta qué tipo de relación la une o unió con el recién estrenado rey danés. Poco o nada se sabe de ella, más allá de que ha pasado una temporada en su México natal en compañía de sus padres, Larry Casanova y Mariana González-Reimann. Fue desde el país de azteca donde vivió la coronación de su amigo, el pasado 14 de enero. También se ha sabido que recibió una surrealista invitación para asistir a este momento histórico que, por razones obvias, ella descartó.

Sobre su papel en la proclamación del marido de Mary Donaldson ha hablado alto y claro Carmen Duerto. La periodista especializada en casas reales no se cree la explicación inicial que dio Genoveva Casanova para justificar su encuentro 'secreto' con el monarca. "Yo creo que debería haber hablado ya antes y haber dado una explicación un poco más creíble que lo del COVID", ha asegurado. "Que fuera Genoveva, teniendo en cuenta que también Felipe de Borbón es amigo de Federico... Que tampoco tuviera sitio en la Zarzuela para darle cobijo ante esta incidencia del COVID del amigo pues no es muy creíble esa explicación. Pero bueno, si a ellos les sirve como explicación, pues a nosotros nos sirve para cuestionarla", sentencia la comunicadora.

"Genoveva Casanova está expectante viendo a ver cómo resuelve esta papeleta"

Otra de las cuestiones a las que se ha referido Carmen Duarte tiene que ver con el importante rol de Genoveva Casanova tras la coronación. "Genoveva tiene un papel a la sombra. Creo que Genoveva está todavía expectante viendo a ver cómo resuelve esta papeleta, pero yo creo que ni fu ni fa. Genoveva en estos momentos no pinta absolutamente nada en la vida real de Dinamarca", ha explicado la especialista en casas reales, dejando entrever que la mexicana podría tener un as bajo la manga.

Tras 100 días, alejada del foco mediático, la socialité todavía no ha podido pasar página del escándalo protagonizado con Federico de Dinamarca. Mientras él hace vida normal, ella no se decide a dar el paso. En sus primeras declaraciones tras meses desaparecida, Genoveva quiso ser enfática. "Estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada, aunque algunos digan lo contrario", compartió con 'Espejo Público'. Unas escuetas palabras con las que la mantiene su postura de no referirse a su amistad con el nuevo rey danés. Su cambio de postura, esto es, romper su silencio, puede ser el preámbulo para una próxima reaparición y vuelta, por fin, a la normalidad.