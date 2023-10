Vídeo: Europa Press

Genoveva Casanova se ha convertido en protagonista indirecta de la actualidad que rodea a Cayetano Martínez de Irujo. El padre de sus hijos está inmerso en un cruce de acusaciones con sus hermanos, especialmente, con su hermana pequeña, Eugenia, que parece no tener fácil solución, a tenor de lo dicho. Ninguno en la familia Alba oculta que no hay buena relación entre el Duque de Arjona y el resto de familiares. El exmarido de la empresaria mexicana, muy molesto, llegó incluso a desmarcarse totalmente de ellos y confesar que ya no son su familia. Poco dada a posicionarse en polémicas, Genoveva ha querido echar un capote a Cayetano en este momento tan delicado. Veremos cómo se toman sus palabras el resto de miembros de la Casa Alba.

Sobre la embolia pulmonar que sufrió y le dejaron grandes secuelas, Genoveva Casanova ha reconocido que Cayetano fue su gran apoyo durante los ocho días que estuvo ingresada. "Estuvo todos los días en el hospital. Se ocupó de resolver absolutamente todo". La exconcursante de 'MasterChef Celebrity' está muy unida al padre de sus mellizos, con el estuvo casada tres años, desde 2005 a 2008. De hecho, mantiene una muy buena relación con Bárbara Mirjan, actual pareja de Cayetano, como ella misma ha reconocido. "Yo respeto totalmente que ellos se quieran. Es más, me parece maravilloso porque a Cayetano lo veo mejor que nunca, sinceramente. Y ella entiende que yo soy la madre de sus hijos y ya. O sea, no hay más. Además, es que ella es una niña muy buena, la verdad. Tiene un corazónsote", ha sentenciado.