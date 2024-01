Así vivió Genoveva Casanova la coronación de Federico de Dinamarca: en México y en muy buena compañía

Genoveva Casanova sigue en paradero desconocido y poco o nada se sabe de ella. Desde que salieran a la luz sus fotografías con Federico de Dinamarca en Madrid, la mexicana ha optado por alejarse del foco mediático y dar la callada por respuesta. Parece que su regreso a la escena pública es inminente. De hecho, desde varios frentes le animan a que retome su vida de una vez por todas. Una de las voces más críticas con la situación que está viviendo la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha sido Ana Rosa Quintana. Desde el plató de 'TardeAR' no ha dudado en tachar las consecuencias de la polémica de "machista" y tildar al nuevo monarca de lelo, entre otros calificativos. La coronación de Federico X parece que ha silenciado cualquier rastro del escándalo en el país nórdico. No, en cambio, en España. O no, por lo menos, para Genoveva Casanova, que sigue optando por mantenerse alejada de todo. Ahora se ha conocido cómo vivió la proclamación de su amigo y dónde, rodeada de los suyos.

Genoveva Casanova se refugia en sus padres durante la proclamación de Federico de Dinamarca

Está en México. Genoveva Casanova se ha trasladado a su tierra natal para estar cerca de sus seres queridos y buscar su protección. El país azteca fue uno de los destinos que se barajó cuando la mexicana desapareció de la escena pública. Sin embargo, no ha sido hasta hace relativamente poco que Genoveva ha optado por poner un océano de por medio. Así lo ha desvelado Paloma Barrientos en 'Vanitatis', quien asegura que tanto su estado físico como anímico evoluciona favorablemente. Recordemos que el pasado verano, la socilité sufrió una embolia pulmonar que la mantuvo durante varias semanas ingresada de urgencias. El escándalo generado por su encuentro con Federico de Dinamarca disparó la preocupación por su salud y una posible recaída.

La mexicana ha buscado ahora estar al lado de sus familiares, en especial de sus padres, Larry Casanova y Mariana González-Reimann, con los que mantiene una estrecha relación. Su decisión de trasladarse a México se produce después de pasar las navidades en su casa madrileña. Ahí recibió la visita de Cayetano Martínez de Irujo y de los dos mellizos que tienen en común, que no la dejaron sola en ningún momento.

El mensaje de la mexicana un día después de la proclamación del nuevo rey de Dinamarca

La reaparición en redes sociales de Genoveva Casanova sigue dando de qué hablar. Un día después de la proclamación de Federico X y Mary de Dinamarca, la mexicana compartía un significativo vídeo en su Instagram "Quiero una gran vida. Quiero experimentarlo todo. Quiero romper todas las reglas que existen. Dicen que la ambición tal vez sea un rasgo poco atractivo en una mujer. ¿Pero sabes qué es realmente poco atractivo? Esperar a que pase algo. Mirar por la ventana pensando que la vida que deberías vivir está ahí fuera, en alguna parte. No estar dispuesto a abrir la puerta e ir a buscarlo. Incluso si alguien te dice que no puedes", proclamaba la contundente reflexión.

Aunque mucho se ha hablado sobre a quién iba dirigido este alegato, desde 'TardeAR' han asegurado que no se trata de una indirecta hacia el hijo de Margarita II. En cambio, es un mensaje reivindicativo dirigido a todas las mujeres con el que Genoveva Casanova las alienta a que sean valientes. Una información que también han defendido en el programa 'Vamos a ver'. "Genoveva ya no está pensando en el rey de Dinamarca. Lo que ha colgado no va por el rey de Dinamarca", sentenciaban.