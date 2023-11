Habla el entorno de Genoveva Casanova: "Ha hecho un pacto con Federico de Dinamarca"

Genoveva Casanova habló en exclusiva con la revista SEMANA tras la publicación de sus fotos con Federico de Dinamarca. "No hay relación amorosa", se limitó a decir. Ni una palabra más. De hecho, huyó de Madrid y actualmente está en paradero desconocido. Ahora su entorno ha arrojado luz sobre una historia llena de incógnitas. Aunque ella mantiene que tan solo se trata de una amistad, no quiso desvelar el origen. No había detalles de dónde y cuándo se conocieron, siendo ahora cuando se ha sabido que sus caminos se cruzaron en una cacería muy exclusiva a la que acuden las altas esferas. Un auténtico terremoto que ha provocado que se pongan en contacto para ver cómo afrontar la situación, de hecho, han llegado a un pacto con el que confirman que, de momento, apostarán por el silencio. No quieren alimentar polémicas y evitarán a toda costa que la bola de nieve se haga más grande.

"Coinciden varias veces al año", explica el círculo de Genoveva. Un entorno muy reducido al que Susanna Griso ha accedido y quien le ha dado varias pildoritas acerca de una amistad que pocos, muy pocos conocían. Tienen amigos en común. Me cuentan que si ella hubiese querido una relación con esta persona se hubieran tomado medidas. Una vez salen estas imágenes dijeron que no había que alimentar y que no iban a hablar ninguno de los dos", ha dicho la presentadora de 'Espejo Público'. Aunque Genoveva es consciente de que sus palabras son muy esperadas y del precio que estas podrían alcanzar en los medios de comunicación, no tiene previsto hablar sobre lo que le une a Federico de Dinamarca. "No va a conceder ninguna entrevista, ni se va a lucrar. Anímicamente también dice que está pasando por un momento muy complicado", relata.

A lo largo de estos meses habría habido encuentros privados entre ellos ya sea con amigos o miembros de la realeza. Un nexo desconocido que ha traspasado fronteras y que, por supuesto, ha sido muy comentado en Dinamarca. Tanto es así que numerosos medios daneses han cubierto la noticia, la cual, por cierto, coincidió con el viaje de Estado de los Reyes Felipe y Letizia al país escandinavo. No les quedó más remedio que lidiar con la situación y tratar de aparentar normalidad, algo muy difícil sabiendo que todos los ojos estaban puestos allí. Aunque hubo muchos gestos llamativos por parte de cada uno de los presentes, hay personas que estuvieron en la cena de gala y se han preocupado de resaltar lo despreocupado que parecía Federico de Dinamarca. "Han estado en la cena de gala que ha habido entre los reyes. Él estaba encantado, feliz, que estaba simpatiquísimo. No se le veía nada agobiado", ha explicado Susanna Griso.

Genoveva Casanova, sobrepasada tras sus fotos con Federico de Dinamarca

Quien sí se ha visto sobrepasada por la situación ha sido Genoveva Casanova. La ex de Cayetano Martínez de Irujo tiene "un cuadro de ansiedad" que le ha pasado factura, lo que preocupa mucho a su familia. Y es que hace solo unos meses sufrió una embolia pulmonar que le obliga a llevar una vida calmada y alejada de sobresaltos, lo contrario que ahora está sucediendo en su vida.