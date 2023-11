De Genoveva Casanova poco o nada se sabe desde hace cerca de dos semanas a excepción de que, anímicamente, no está bien. La repercusión que ha generado su encuentro 'secreto' con Federico de Dinamarca no cesa, hasta el punto de que en el país nórdico no se habla de otra cosa. Los daneses siguen cuestionando qué hacía su futuro rey deambulando solo por las calles de Madrid tras abandonar el piso de su amiga sobre las 8:30 de la mañana. Sin escoltas y desubicado. Una estampa impropia para una personalidad de ese calibre. Los daneses también se preguntan con qué dinero se pagó el viaje privado del heredero al trono a Madrid que desembocó en este escándalo. A este lado del mapa, las incógnitas se ciernen sobre la mexicana, recluida en el Palacio de Arbaizenea, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, y cada vez más aislada. Tanto es así que, ahora, se ha sabido que las que creía sus amigas no lo son tanto...

Genoveva no sabe cuándo retomar su día a día normal

"Adiós, Casanova" reza la última portada del diario 'Ekstra Bladet'. Un auténtico dardo que deja entrever que el escándalo que está generando la relación entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca en aquel país está lejos de menguar. Mientras que el hijo de Margarita II ha retomado su agenda oficial como si la cosa no fuera con él, Genoveva Casanova no sabe cuándo podrá recuperar su rutina ni, tampoco, cómo hacerlo. No tiene un plan ni, visto lo visto, nadie que le aconseje sobre los 'tiempos perfectos' para normalizar su situación. "El problema que tiene ahora mismo es que no sabe cuándo salir a la calle, cuándo retomar su vida", ha explicado Paloma Barrientos en 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana.

La mexicana sabe que es la persona más buscada del momento por el interés informativo que suscita aquí y en Dinamarca. Conscientes de ello, sus abogados le han recomendado alejarse del huracán mediático, algo que se ha tomado al pie de la letra. La misma pauta le han dado sus médicos con el objetivo de que su salud no se vea afectada. Recordemos que en verano, Genoveva sufrió una embolia pulmonar que la mantuvo ingresada en el hospital. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo solo ha roto su silencio una vez en estas dos semanas, coincidiendo con el noveno aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. "Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… Cómo quisiera que no te hubieras ido", escribía en sus redes. Una palabras que ahora cobran más sentido que nunca.

"Genoveva está muy sola. Solo tiene a sus hijos y a Cayetano"

Según han desvelado en 'TardeAR', Genoveva Casanova está más aislada que nunca. "Ella está muy sola. Solamente tiene a sus hijos, que están fuera de España, y a Cayetano Martínez de Irujo. Ese grupo de amigas y conocidas que tiene no la están apoyando", aseguraban desde el formato de Telecinco. Estas informaciones no han sentado nada bien a a Ana Rosa Quintana que ha querido echarle un capote a la mexicana. "Pero si ella no tiene que avergonzarse de nada. Genoveva, eres una persona libre, soltera, puedes tener un amigo. No pasa nada. Sal a la calle con la cabeza muy alta", sentenciaba la periodista mirando directamente a la cámara.

Esta noticia confirma lo unida que está la exconcursante de 'Masterchef' y su exmarido, padre de sus dos hijos. Además de ser su gran apoyo en estos duros momentos, el aristócrata no ha dudado en defenderla públicamente por lo que, a su entender, es un linchamiento público. "Está mal, lógicamente. Se está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica... No ha podido venir y lo ha sentido mucho. Sí, evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo. Es mi familia", relataba el hijo de la duquesa de Alba durante la misa funeral por el aniversario de la muerte de su madre. Una cita que su exmujer nunca se había perdido. Hasta ahora.