Susanna Griso desvela cómo se encuentra Genoveva Casanova: "Estaba muy agobiada"

Desde que salieran a la luz las famosas fotografías de Genoveva Casanova paseando junto a Federico de Dinamarca por las calles de Madrid, la actriz mexicana ha preferido ocultarse y mantenerse alejada de cualquier foco. Ya son 90 días 'desaparecida' de los medios y todo el mundo se pregunta dónde y cómo se encuentra. La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha desvelado que fuentes de su entorno le confirman que hace días estaba en España pero que en los últimos tiempos ha viajado a Londres, entre otros parajes, y también ha estado en su refugio de San Sebastián.

La presentadora ha desvelado que las últimas informaciones han dejado a Genoveva "muy agobiada", y es que son muchas las especulaciones sobre su vida privada. "Lo ha visto todo y estaba muy agobiada, sobre todo las primeras horas", asegura, "a mi lo que me contó el entorno es que ella paseaba por Madrid con él sin reparo porque era un amigo y si hubiese pensado que hubiese tenido esa repercusión no lo habría hecho". Cuando se hicieron públicas sus fotografías, Genoveva contó que ambos eran amigos porque pertenecían a un círculo común pero que en ningún caso mantenían una relación sentimental, apunta Griso. Por ese motivo la mexicana no habría tenido reparo en ir con él al Parque del Retiro o al Corral de la Morería, porque era un amigo.

Así vivió Genoveva Casanova la coronación de Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova, que sigue optando por mantenerse alejada de todo, vivió la proclamación de su amigo rodeada de los suyos en México. Genoveva Casanova se ha trasladado a su tierra natal para estar cerca de sus seres queridos y buscar su protección. El país azteca fue uno de los destinos que se barajó cuando la mexicana desapareció de la escena pública. Sin embargo, no ha sido hasta hace relativamente poco que Genoveva ha optado por poner un océano de por medio. Así lo ha desvelado Paloma Barrientos en 'Vanitatis', quien asegura que tanto su estado físico como anímico evoluciona favorablemente.