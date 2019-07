Hace unas semanas que saltó la noticia de que Gemma Mengual y Andrés Velencoso podrían haber mantenido un affaire tras el divorcio de la nadadora con Enric Martín, con quien se casó el año pasado tras una década de relación y dos hijos en común. Gemma ha hablado en exclusiva con SEMANA donde ha explicado cómo le sentó esta noticia y asegura que está muy enfadada con el modelo y actor.

Gemma Mengual habla en exclusiva con SEMANA

«Cuando vi la primera portada con la noticia, no di crédito. Me causó estupor», asegura Gemma Mengual en exclusiva a este medio tras ver las imágenes en las que nadadora y actor aparecían en actitud cariñosa en una terraza de la capital. Ella ha asegurado que no se han visto más después de aquel día y desvela que esa tarde, el actor estaba «contento» e intentaba «coquetear» con ella.

«Es imposible que nos hayan visto porque yo a Andrés solo lo he visto dos veces en mi vida. Grabamos un programa en tv3 una semana antes de las famosas fotos del beso. Grabamos en su restaurante y en el mío junto con Ruth Jiménez ex de Risto. Días después nos convocaron para un evento en una terraza en Madrid y ahí Andrés que iba “contento” empezó a juguetear y ya sabes como es Andrés.. Nos pillaron, pero puedo asegurar que después de ese evento no le he vuelto a ver», añade.

No quiere volver a saber nada más del actor

Por si fuera poco, Gemma Mengual estaría muy enfadada con el actor y no querría saber nada más de él. ¿El motivo? La nadadora nos confiesa que estaría rehaciendo su vida y conociendo a otra persona y que estas publicaciones «le podrían llegar afectar».

Gemma Mengual critica duramente al actor y prefiere zanjar este tema con una rotunda declaración respecto a Andrés Velencoso: «Empiezo a estar cansada de este tema y de este señor. No quiero saber nada de esa persona«, confiesa en exclusiva a SEMANA.