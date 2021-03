La colaboradora, de 49 años, está feliz tras su paso por quirófano. ¡Así de estupenda se ha quedado!

Este mes, Gema López ha tomado una importante decisión. Se ha puesto en manos de una conocida clínica de Madrid para someterse a un novedoso tratamiento corporal que ha transformado de manera radical su físico. Fue a principios de marzo cuando sorprendió a sus seguidores con una foto en su cuenta de Instagram en la que revelaba: «Estaba deseando compartir esta foto con vosotros porque quería enseñaros cómo me ha quedado el abdomen después de la Lipo Vaser que me he hecho… ¡Completamente plano!», explicaba, feliz.

En su perfil oficial, la colaboradora detallaba cómo había sido su paso por quirófano. «También se le conoce como remodelación corporal 360 en alta definición. Y, aunque se trata de una cirugía, ha sido mínimamente invasiva. Es perfecta para esos pequeños cúmulos de grasa que no logramos eliminar ni con dietas ni con ejercicio», añadía.

Gema López, en sus redes sociales: «Arriésgate. Esa es siempre la respuesta»

Ahora que han pasado unos días, la colaboradora de ‘Sálvame’ va notando como su intervención se va asentando en su cuerpo y los increíbles y visibles resultados que ha logrado tras la operación. Está tan satisfecha que no ha dudado en compartir un mensaje cargado de positividad: «Sí, arriésgate. Esa es siempre la respuesta«, dice.

No es la primera vez que Gema López acude a un centro especializado en medicina estética para hacerse unos retoques. En anteriores ocasiones la hemos visto someterse a otros tratamientos faciales o corporales. Gracias a sus arreglitos ha logrado eliminar su ojeras, elevar los glúteos, eliminar las pequeñas arrugas de su rostro y, en esta ocasión, atreverse con una pequeña intervención para alisar su abdomen.

Basta con indagar en las redes sociales de la colaboradora para notar el «antes» y el «después» de sus retoques. A sus 49 años (el próximo 14 de abril cumplirá 50), está estupenda. Y ya lo estaba hace exactamente un año, pero a la vista está el efecto de su nuevo «vientre planto»: ¡Está lisa como una tabla! No es de extrañar, por tanto, que se muestra tan satisfecha con los resultados.

Y es que la madrileña es como el buen vino: mejora con los años. Su aspecto juvenil y bonito su rostro delatan que se encuentra en un excelente momento no solo a nivel profesional: también en el personal. Por algo lleva varios días destacando en su Instagram que pronto nos dejará asombrados con algo que aún no ha querido desvelar. El uso de hashgtags #pasitoapasito #micamino #noparo #vendransorpresas #noquedana #lomejorporllegar #poquitoapoquito #preparadaparadespegar parecen indicar que dentro de poco «despegará» con un proyecto nuevo.