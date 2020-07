Gema López es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ más aficionadas a los tratamientos de belleza. Esta es una afición que comparte con su gran amiga y compañera, María Patiño, que también suma un gran número de tratamientos y operaciones estéticas a su currículum. Por su parte, Gema López se acaba de someter a un tratamiento con el fin de lucir un «efecto buena cara» y ella misma ha compartido con todos sus seguidores el resultado.

Ella misma ha querido contar en qué consiste el tratamiento qué se ha hecho con el fin de lucir mejor su rostro en la televisión: «Así es el Efecto Buena Cara que me he hecho y por el que me habéis preguntado tanto. Es personalizado y lo ha diseñado el @dr.migueldelapena para mí en @clinicasdiegodeleon ❤️ (Botox #Cat Eyes + hialurónico + vitaminas) Os lo he dejado todo en stories. ¡Solo tenéis que deslizar! Feliz martes 🥰 #Belleza #beauty #madrid #EfectoBuenaCara #botox #medicinaestetica #ClinicasDiegodeLeon #beautytips #tendências«, escribía con el fin de desvelar qué se ha hecho.

Gema López comparte los resultados del tratamiento

Este es el primer tratamiento de belleza que se hace después de la cuarentena a la que nos tuvimos que someter por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Aunque ha estado acudiendo al plató de ‘Sálvame’ para cumplir con sus compromisos profesionales, Gema se ha ido a casa cuando terminaba la emisión de su programa.

Aunque las clínicas de belleza abrieron ya hace un tiempo, no ha sido hasta ahora cuando la colaboradora de televisión ha querido acudir a una de ellas para ponerse a punto para estos meses de verano. En apenas unas semanas se irá de vacaciones, pero mientras llega ese momento, quiere lucir un rostro despejado que parece que solo puede conseguir con ayuda de un tratamiento de belleza.

¿En qué consiste el tratamiento que se ha hecho?

El tratamiento al que se ha sometido Gema López consta de botox, ácido hialurónico y sesión integral de vitaminas. Gracias a las microinfiltraciones de botox en dosis muy pequeñas, logra mantener a raya el tercio superior del rostro -frente, entrecejo y patas de gallo- pero sin perder su expresividad. Ha probado, además, el botox en la cola de las cejas para provocar un efecto cat eyes para agrande la mirada.

Después, la colaboradora de televisión también se ha aplicado microinyecciones de ácido hialurónico para hidratar y aportar jugosidad a la piel. Como toma mucho el sol, su piel tiende a resecarse. De ahí que recurra a este tratamiento para recobrar esa dosis extra de hidratación que necesitaba con un claro efecto rejuvenecedor.

Un rostro mejor antes de las vacaciones de verano

Y por último, Gema ha conseguido iluminar y revitalizar la piel del rostro con la mesoterapia facial de vitaminas. Contiene vitaminas personalizadas que se adaptan a la necesidad de cada paciente. Con ellas se consigue aportar halos de luz en puntos estratégicos del rostro, es decir, potenciar los rasgos más favorecedores y suavizar los que menos nos gusten.