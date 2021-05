La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho una excepción en el tipo de publicaciones que comparte para enseñar por primera vez las vistas que tiene desde su casa.

Aunque siempre apuesta por mantener en un discreto segundo plano su vida personal, Gema López de vez en cuando hace una excepción. Nos tiene acostumbrados a que veamos en sus redes sociales algunos de sus looks, los que elige no solo para acudir al plató de ‘Sálvame’, también para sus salidas de fin de semana con su familia o su hija. Pero esta vez ha preferido dar más detalles de su día a día cuando no está trabajando.

Justo el día que ha aparecido el arcoíris en Madrid, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido enseñar cómo se veía esta maravilla de la naturaleza desde su casa, en la que vive con su hija. Gema López no es muy de compartir publicaciones desde su hogar, pero esta foto parecía merecer la pena enseñarla y nos ha dejado ver las vistas con las que se levanta cada día desde su casa en Madrid.

Estas son las vistas que tiene Gema López desde su casa

Como podemos ver desde su casa, la colaboradora tiene unas vistas a una extenso parque de Madrid, lo que le permite tener cerca unas zonas verdes. Además, cuenta con las vías del tren cerca de su casa, lo que puede no ser agradable siempre, por el ruido que hace un tren cada vez que pasa. Aún así, ella parece estar encantada con lo que ve cada día desde las ventanas de su hogar.

Desde que Gema López se divorciara de su marido, Antonio Pardo Sebastián, hace ya más de dos años, la vida de la colaboradora ha dado un giro de 180 grados. Muy centrada en su trabajo, Gema vive una vida sin grandes excesos y apuesta por la sencillez en su día a día. De hecho, tras su separación se quedó con el domicilio familiar y ahora comparte casa con su hija, Nadia, en el barrio de Legazpi en un coqueto ático de 112 metros cuadrados. Sin derroches, Gema opta por la sencillez y por disfrutar junto a su hija de su casa, que además sabemos cuál es su zona favorita.

La periodista vive en un ático valorado en aproximadamente unos 350.000 euros, un precio mucho más reducido a las propiedades de sus compañeros de profesión. Gema pasó el confinamiento en casa junto a su hija Nadia y desde ahí demostró cuál es su espacio favorito y donde más tiempo pasaba: su gran terraza. Esta estancia, con una zona chill out incluida, se ha convertido en el lugar favorito de Gema para desconectar y recargar las pilas. Un hogar perfecto del que conocemos algunas estancias.