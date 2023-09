Gema Aldón se opone de forma rotunda a que su madre, Ana María Aldón, se case con Eladio

Gema Aldón ha expresado públicamente su desacuerdo y preocupación ante el próximo enlace matrimonial de su madre, Ana María Aldón, con Eladio. La noticia, que pilló por sorpresa a muchos, empezando por José Ortega Cano, se desveló en pleno programa "Fiesta". Eladio, en un arrebato de emoción y amor, llamó en directo para declararse y proponer matrimonio a Ana María. Para muchos, un momento televisivo para recordar, pero para Gema, una alerta roja.

Decisión precipitada

La decisión de su madre, que debería ser un motivo de júbilo y celebración, ha causado en Gema una reacción contraria. En un intento de entender y esclarecer la situación, el programa "Socialité" se puso en contacto con ella. Gema, sin tapujos y con una sinceridad abrumadora, manifestó su oposición al enlace. "Le he dicho a mi madre que se tome su tiempo, que reflexione. No le he ofrecido mi enhorabuena. Siento que se está equivocando. Ambos, mi madre y Eladio, provienen de relaciones anteriores que no fructificaron, y eso, sumado a que hay hijos de por medio, lo complica todo", expresó.

Además, Gema acentuó su preocupación aludiendo al comportamiento de Ana María. "Veo en ella a una adolescente emocionada, como si tuviera 15 años. Es como si hubiera olvidado todas las responsabilidades y cargas familiares que tiene. Mi madre debería tener los pies en la tierra y entender que casarse no es una decisión que se toma a la ligera", señaló.

Menores de por medio

Gema también destacó la confusión que esto puede generar en los más pequeños de la familia, refiriéndose a José María, hijo de José Ortega Cano. "El niño, que hace no mucho veía a su madre junto a su padre, ahora tiene que asimilar que ella se casará con un hombre distinto". Considera que es una situación compleja que requiere tiempo y reflexión.

Terminando la conversación, Gema dejó claro que, pese a sus reticencias, lo que busca es el bienestar y la felicidad de su madre. Sin embargo, no puede evitar sentir que Ana María está tomando decisiones precipitadas que podrían afectar no solo su futuro sino el de toda la familia. Es evidente que Gema Aldón desea que su madre reconsidere y piense bien antes de dar un paso tan trascendental en su vida. Eladio también viene de un matrimonio fallido y, en más de una ocasión, Ana María Aldón ha tenido que defenderse de acusaciones infundadas donde ella aparecía como la tercera persona responsable de meterse en relaciones ajenas.