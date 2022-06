Las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta Ana María Aldón, a raíz de sus idas y venidas con José Ortega Cano y Gloria Camila, han obligado a su hija mayor, Gema Aldón, ha salir en defensa de la diseñadora a través de sus redes sociales. La joven ha asegurado que el día que rompa su silencio «se le caerá la careta a más de uno». Este fin de semana, se ha mostrado muy clara y se ha posicionado a favor de Rocío Carrasco ante la inminente emisión de la segunda parte de su serie documental en la que desenmascará a parte de su familia. Entre ellos, al marido de la colaboradora de ‘Viva la vida‘.

Lo que sube Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón 👀👀 pic.twitter.com/W2s1ObjvHf — Amanda López (@AmandaLoP123) June 12, 2022

Gema Aldón se ha convertido en el inesperado apoyo de Rocío Carrasco. La hija de Ana María Aldón ha compartido en sus historias de Instagram el tráiler de ‘En el nombre de Rocío’ dejando claro las ganas que tiene de ver todo lo que cuente en esta segunda parte de su serie documental. «Ella… fuerte y valiente. Ya no la callan«, escribe junto al vídeo. Un mensaje que podría haber pasado desapercibido si no fuera porque la hija de Rocío Jurado está dispuesta a mostrar una serie de documentos que no dejarían en muy buen lugar a su familia mediática, así como a José Ortega Cano, marido de su madre.

Este sábado, a raíz del primer mensaje de Gema Aldón, la diseñadora salía al paso en ‘Viva la vida’ y reconocía que entendía los motivos por los que su hija la defendía. «Lo que pasa es que ella ve cómo se trata a su madre, que lleva 10 años fuera dedicada en cuerpo y en alma a otra familia. Ella se ha visto en la necesidad de expresarse», comenta. Acto seguido, se mostraba diplomática y dejaba claro que tenía siempre el apoyo de su marido en todo lo que hace.

El acercamiento de Ana María Aldón a Rocío Carrasco

Este apoyo por parte de Gema Aldón a Rocío Carrasco llega tan solo unas semanas después de que su madre tuviese un breve encuentro con ella durante la ‘Sálvame Fashion Week’. «Nos saludamos, nos dimos dos besos. Me estaba maquillando y la vi detrás por el espejo. Ella me vio y me dio dos besos«, llegó a comentar la diseñadora.

Los diferentes colaboradores de ‘Viva la vida’ no dudaron en recordarle a Ana María Aldón cuál fue su postura con respecto a su documental y la mujer de José Ortega Cano defendía el saludo como una cuestión de «educación». «Me deseó suerte. Para mí fue muy respetuoso, creo que era lo normal. A mí me saluda la hija de Rocío Jurado, a la que tanto he admirado», expresaba de manera rotunda.