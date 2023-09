Gema Aldón no está de acuerdo con que su madre se case una tercera vez. No por el momento. La hija de Ana María Aldón se ha mostrado tajante sobre su compromiso con quien, todo apunta, se convertirá en su nuevo padrastro. La noticia de la futura boda que pilló a todos por sorpresa, también a Gema, se desveló en el plató de 'Fiesta', donde colabora Ana María. Su novio llamaba en directo para declararse y proponerle matrimonio. Desde entonces, su hija, no se ha cortado ni un pelo en mostrar su descontento.

Gema Aldón, rotunda: "Estoy cansada de aguantar hermanastros"

La ex "hijastra" de José Ortega Cano lleva tres días sin tener contacto con su madre. Así lo ha confirmado ella. Un distanciamiento que parece no haberle echo mella a Gema Aldón, que no ha dudado en volver a exteriorizar públicamente lo que opina de su boda. Está "cansada de aguantar hermanastros", ha dicho en el programa 'Así es la vida', donde ha concedido una entrevista.

Para Gema, la decisión de su madre es del todo precipitada y así se lo ha hecho constar. "Es demasiado pronto, que le conozca mejor. Que espere un poco. Que esté segura de que conoce bien a la persona que tiene a su lado antes de pasar por el altar", le ha aconsejado. "No estoy molesta, simplemente lo que le he dicho a mi madre es que es muy pronto", continuaba. Recordemos que Ana María y Eladio llevan apenas unos meses juntos. Comenzaron su relación al poco tiempo de que se formalizara la separación de la diseñadora con Ortega, padre de su hijo.

"Mi madre ya lleva dos matrimonios fallidos"

Ana María Aldón lleva a sus espaldas "dos matrimonios fallidos", le ha recordado su hija. Tras estas duras palabras, los colaboradores le han recordado a Gema que, tras el divorcio de su madre con Ortega, declaró rotunda que lo único que quería es que fuera feliz. "No digo que ese hombre haya sido una mala persona, pero es muy pronto. No hay tiempos correctos, sino que no quiero que mi madre cometa los mismos errores, que ya se casaría tres veces, y quiero que esté segura", ha insistido.

La joven asegura estar "muy dólida" por las declaraciones de su madre en 'Fiesta' el pasado fin de semana. La diseñadora aseguró que su hija "no puede predicar con el ejemplo" porque se fue a vivir con su pareja al poco tiempo de conocerle. Una afirmación que Gema Aldón ha querido aclarar. "Yo me alquilé una casa sola, él vive en su casa", ha sentenciado.