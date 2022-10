El pasado jueves, con motivo del cumpleaños de Carla Vigo, Amor Romeira atendía a ‘Europa Press’ y opinaba abiertamente sobre Gema Aldón después de defender de forma acérrima a Gloria Camila Ortega. «Ha sido una niña totalmente de ‘Hermano mayor’. Todo el mundo tiene infancia dura o una adolescencia impenitente, pero las cosas como son», aseguraba. Ante esto, la hija de Ana María Aldón no ha dudado en responder y declararle la guerra a la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

«Creo que le interesa más mi vida a ella que a nadie. Payasa, infórmate mejor antes de hablar que yo sé muy bien quién es mi padre. Carroñeira», escribía Gema Aldón en su cuenta de Twitter respondiendo así a la entrevista del medio citado anteriormente a Amor Romeira. Como era de esperar, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ salía al paso y, lejos de quedarse callada, contestaba. «Por eso… como saben quién es tu padre habla de él y de tu familia paterna. ¡Pelona! A mí me interesa saber esa historia. ¿Por qué no la cuentas? Un besito, parásita», se defendía.

En sus palabras a ‘Europa Press’, Amor Romeira aseguraba que no entendía cómo Gema Aldón iba dando lecciones a los demás cuando tenía que mirarse a sí misma y echar la vista atrás. «Ella es una de las personas que más daño ha hecho a tu madre. Me gustaría que fuera valiente y hablara de su vida, que hablara de su padre«, aseguraba. Además, la colaboradora de televisión insistía en que tanto Gloria Camila como José Fernando son las auténticas víctimas de toda la polémica familiar que hay en los últimos meses.

Gema Aldón quiere que su madre se separe

En su última entrevista en televisión, Gema Aldón dejaba claro que quería que su madre fuese feliz y para ello necesitaba separarse de José Ortega Cano. «Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto. Le he aconsejado a mi madre que se separa de Ortega Cano. No sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano. Mi madre se merece ser la mujer más feliz del mundo», llegaba a decir. Hace tan solo unos días, la joven se mostraba estupefacta después de escuchar el polémico mensaje que le mandó el diestro a la diseñadora durante su paso por ‘El programa de Ana Rosa‘.