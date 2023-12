Gema Aldón, completamente destrozada, confirma su ruptura con su novio

Parecía que era el hombre de su vida, pero se terminó el amor de tanto usarlo. Gema Aldón ha anunciado su ruptura con su novio y lo ha hecho asegurando que está muy afectada por ello. La hija de Ana María Aldón está muy triste por el final de su relación pues ella misma ha reconocido que estaba muy enamorada de Andrés, su ya expareja.

"Yo lo daba todo por ese hombre", ha asegurado Gema Aldón mientras se abría por completo al hablar de su ruptura con su novio. Aunque en un principio recalcaba que no quería hablar del tema, pues no quería sacar a relucir algunos aspectos de su vida privada, la hija de Ana María Aldón hace hincapié en que está intentando seguir hacia adelante. "La vida da muchas vueltas, no te puedes encerrar en llorar por una sola persona cuando no sabes lo que puede pasar mañana. Aunque esto duele lo más grande. Hay que dejar que pase el tiempo. Llevo intentando remontar dos o tres semanas. Ahora tengo que dejar que la vida siga su curso. No vale aguantar algo que a ti te está haciendo sufrir", ha comentado.

No está pasando por su mejor momento y desde luego no es el final de año que esperaba vivir. En su directo en Instagram, Gema Aldón también ha soltado algunas reflexiones que dejan patente que está sufriendo. "Muchas veces se es cuchillo y otra herida", "El amor de nuestra vida somos nosotros mismos", se le escucha decir. Aunque no ha explicado los motivos de su ruptura con Andrés, la hija de Ana María Aldón sí que reconoce que los sentimientos pueden cambiar de un día para otro. "Cuesta mucho... pero bueno, hay que pensar que no todos los hombres son iguales. Hay gente que sí valora lo que le das. Pero bueno, los sentimientos pueden cambiar de un día para otro", sentencia.

Gema Aldón estaba muy enamorada de Andrés

Antes de viajar a 'Supervivientes', Gema Aldón presentaba a su novio, Andrés, y confesaba que estaba completamente enamorada de él. Le describía como una persona muy humilde y hablaba de los planes de futuro que tenían. Consideraba que habían formado un gran equipo y reconocía que le encantaban las bromas "sin gracia" que le hacía. Se había convertido en "mi todo", su pilar de vida y su madre, Ana María Aldón, aseguraba que le encantaba. "Estoy enamorada de nuestros sueños, de haber planeado una vida juntos, de encontrar todo en ti así como tú encuentras todo en mi, de las dulces miradas que me das, de tus cálidos abrazos, del 'Buenos días amor' que siempre sueles decirme al despertar, del buen equipo que tú y yo hemos formado. Estoy enamorada de tu locura, de lo mucho que me haces reír, de tus bromas sin gracias y también de aquellas que logran hacerme llorar por tanta felicidad", llegaba a decir.