Gema Aldón arremete duramente contra Ortega Cano para defender a su hermano

Parecía que las aguas estaban calmadas tras meses convulsos en los que el divorcio entre Ana María Aldón y José Ortega Cano protagonizaban todos los titulares de la crónica social. Sin embargo, no ha sido así. Este sábado, 3 de junio, el clan Mohedano se reunía en Chipiona para homenajear a Rocío Jurado por el 17 aniversario de su muerte. Un evento al que el diestro acudió en compañía del pequeño José María, el hijo que tiene en común con la diseñadora. Ante esto, Gema Aldón ha puesto el grito en el cielo y le ha declarado la guerra en público al padre de su hermano.

Gema Aldón ha dicho basta. La hija de Ana María Aldón se ha llevado las manos a la cabeza después de ver un tuit en el que aparecían fotos de su hermano pequeño en el cementerio de Chipiona junto a su padre, José Ortega Cano, y el clan Mohedano. Sin comprender lo sucedido, la joven utilizaba sus redes sociales para mandarle un duro ataque al diestro: "No lo entiendo. En qué momento llevas a tu hijo pequeño al cementerio para homenajea tu ex mujer fallecida".

No contenta con esto, Gema Aldón continúa su mensaje hacia el padre de su hermano y no duda en darle un consejo aprovechando que están en Cádiz: "Mejor llévalo a ver a su abuela, nuestra abuela que aún vive y vive en Sanlúcar". Este mensaje llega en medio de la vuelta de Ana María Aldón a Honduras como fantasma del pasado de 'Supervivientes'. Es la primera vez que la joven se muestra tan dura con el exmarido de su madre en público. Anteriormente, sí ha cargado abiertamente con la hija del diestro, Gloria Camila Ortega, sin miramientos.

Las desavenencias de Gema Aldón con Ortega Cano

Aunque sí es la primera vez que se muestra tan dura con Ortega Cano, no es la primera vez que muestra públicamente sus desavenencias con él. “Yo me alegro mucho de que mi madre haya decidido por fin ser feliz, porque se lo merece. Llevaba tiempo deseando que esto pasara y a mirar un poquito por su felicidad, que a mí lo que me duele es mi madre”, llegó a expresar tras conocer que su madre se iba a separar. Pese a todo, siempre ha dejado claro que no iba a hablar mal de él porque nunca había tenido ningún problema con el diestro. "No me gustan ciertas actitudes", llegó a admitir sobre el padre de Gloria Camila Ortega en uno de los 'Deluxe' en los que se sentó antes de participar en 'Supervivientes'.