Durante las últimas horas hemos sido testigos de que Bertín Osborne podría haber encontrado el amor de nuevo. A pesar de que él ha asegurado que "está cerrado al amor", el hecho de que Gabriella Guillén sea una 'amiga especial' a quien ha visto en infinidad de veces dice lo contrario. Precisamente ha sido su nueva ilusión la que ha roto su silencio después de que saliera a la palestra su nombre y viera su foto en diferentes medios de comunicación. La empresaria, que tiene un centro de belleza en el centro de Madrid, ha querido revelar en qué punto se encuentra su relación con el cantante de rancheras. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sigue leyendo.

'Y ahora Sonsoles', el programa de Antena 3, se ha puesto en contacto con Gabriella Guillén, quien ha calificado a Bertín Osborne como un "amigo muy especial". Además, en su charla con el espacio de televisión ha dejado claro en diferentes ocasiones que "quiere muchísimo" al presentador y ha dado algunos detalles sobre el momento en el que se conocieron. Tal y como apuntábamos en estos días, ambos coincidieron en una sesión fotográfica para 'El capote', marca para la que Bertín es imagen desde hace años y con la que ella ha colaborado como modelo en diferentes ocasiones. La empresaria confirma que se conocieron en 2022 en el rodaje de ese spot.

La nueva ilusión de Bertín Osborne asegura que conoce al entorno del cantante de rancheras

Por si fuera poco, ha asegurado que no se han visto tan solo en "8 o 9 ocasiones" como se ha publicado, sino que sus quedadas aumentarían mucho más y que su intención es seguir viéndole. Su próxima cita no tendrá que esperar mucho. Este mismo fin de semana, Gabriella Guillén viajará hasta Sevilla con un grupo de amigas para disfrutar de la Feria de Abril de la capital hispalense. Una cita que aprovechará para reunirse con Bertín Osborne y pasar un agradable rato todos juntos en el albero.

Todavía hay más. Gabriella Guillén ya conoce al entorno más cercano del cantante de rancheras. Lejos de llevar una "relación de amistad" en secreto, son muchos los que conocen de la existencia de la joven. Asegura que ese entorno "está siendo muy hospitalario" con ella, sin revelar a que personas cercanas de Bertín Osborne se refería: si a sus hijas o a sus amigos. Para terminar, ha confirmado que son "amigos muy especiales pero que el tiempo dirá".

Unas palabras que ha escuchado la propia Fabiola Martínez desde el plató, quien además ha reconocido que conoce a la mujer con la que se le relaciona a Bertín. "Yo fui a una cosa de una bodega y había mucha gente. Él estaba y estaban dos chicas y resulta que me he enterado que una de esas chicas era ella. Y él no me dijo nada", ha dicho. Además, ha querido aclarar que ahí ya no estaban juntos: "Yo no fui con él. Fuimos un grupo muy grande porque era un tema de ocio y trabajo y él estaba con ella allí y no me dijo nada. No sé es que es muy raro. Es muy difícil. Yo me pongo en el lugar de él y yo pienso 'qué difícil enamorarte o volver a sentir ilusión por una persona en el medio que nos movemos'", ha reflexionado la directora de comunicaciones.