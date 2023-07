Gabriela Guillén ya ha elegido el nombre del hijo que espera con Bertín Osborne

La nueva paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén continúa generando reacciones. El presentador, sobrepasado con la situación, publicaba un vídeo en redes donde se mostraba indignado, mientras que la empresaria y modelo está intentando continuar con su día a día. Sin querer pronunciarse en exceso ante la prensa, sí que ha reconocido que ya ha elegido el nombre de su bebé. "Es mi hijo y ya está", subrayaba tajante cuando le preguntaban por si el presentador le había dado carta blanca al respecto. Dale al play para escuchar sus declaraciones.

Por su parte, Bertín Osborne ha dado un golpe en la mesa y ha salido en defensa de la modelo tras los comentarios vertidos en los últimos días. "Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie, ni me engaña nadie. Ella no me ha querido cazar, para nada, y no ha sido mi rollete. He leído y he visto cosas insólitas".

Bertín Osborne pide respeto por Gabriela Guillén

"Ni ella ni su familia se merecen las barbaridades que están diciendo. No se lo merece, no hay derecho a esto, no hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días. Le está afectando a su trabajo también este asunto". Asimismo, Bertín Osborne ha dejado claro que su relación con la empresaria atraviesa un momento de distanciamiento y se mostraba molesto con la información que se está dando en ciertos programas de televisión presentados, entre otras, por Sandra Barneda y Sonsoles Ónega.