Gabriela Guillén ya conoce a la familia de Bertín Osborne: “Los hijos son encantadores”

La primera entrevista de Gabriela Guillén ha despejado muchas dudas con respecto a su relación con Bertín Osborne. El cantante se ha referido a ella en alguna intervención como una amiga y, por ello, eran muchas las incógnitas que se generaban al respecto. Ambos se conocieron en una campaña publicitaria y, desde entonces, comparten momentos rodeados de familiares y amigos. Era la propia modelo la que confirmó, de hecho, que ya conoce a gran parte del círculo cercano del presentador, que se ha sentido muy integrada y para nada desplazada.

Por el momento, y por sus palabras en 'Así es la vida', ya conoce a las hermanas, hijos y algún amigo de Bertín Osborne. "En muchas ocasiones hemos estado en la finca con sus amigos, primos...No me he sentido excluida de su entorno. Conozco a sus hermanas incluso", desveló para que se viera el nivel de compromiso de ambos. Gabriela Guillén no tiene la sensación, en ningún momento, de que su presencia haya sido incómoda en alguno de estos encuentros familiares. "Tampoco quiero meter a su familia porque no corresponde, pero sí en el sentido de que los conozco, hemos tenido ocasión de compartir juntos. Los hijos son encantadores", desvela. Ya conocería, por lo tanto, a sus hijos más pequeños y no a sus tres hijas mayores, fruto de su primer matrimonio.

Sin etiquetas, así acordaron Bertín Osborne y Gabriela Guillén afrontar públicamente su relación. Ellos mismos decidieron que así sería "porque estábamos a gusto. Nos íbamos conociendo y las cosas iban mejor". Ahora juntos afrontarán el nacimiento de su primer hijo. Para el cantante, a sus 69 años, se convertirá en su sexto hijo. La modelo, por su parte, es madre primeriza y ahora se encuentra afrontando su embarazo con la mayor tranquilidad posible.

¿Se conocen Fabiola Martínez y Gabriela Guillén? Esta es la respuesta

Para Bertín Osborne, Fabiola Martínez es alguien esencial. Con ella mantiene una gran relación después de que finalizaran su matrimonio y una fundación que no quieren dejar atrás. Gabriela Guillén, de momento, no la conoce aunque sí hayan compartido evento. "No me ha presentado y no tiene por qué hacerlo. Es su ex, madre de sus hijos y no tiene. Una amiga suya me preguntó y ella quería saber quién era yo. Hemos coincidido en ese evento y ya no más", desvela ante las cámaras. Aunque puede que se suceda este encuentro con el tiempo, es algo que no se forzará y en lo que ella toma un segundo plano: "Me parece muy bien que se lleve bien con la madre de sus hijos. Es su relación y la respeto. No voy a agregar nada más".

La colaboradora de Antena 3 supo por el propio Bertín Osborne que se convertiría en padre de nuevo. Recibió una llamada de teléfono de su parte para informarle de todo: "Me eché a reír. Lo habéis dicho antes, que es de primero de EGB, por favor. No es nuevo él con 69 años, creo que ha pecado de confiar". En su aparición en 'Y ahora Sonsoles' hace tan solo un día, cuando narró todo esto, se mostró además muy conciliadora. "Mi labor aquí, como buena madre que me considero, es intentar que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura que viene", le explicó a Sonsoles Ónega.