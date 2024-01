Gabriela Guillén "traicionada" por una amiga

Gabriela Guillén ya tiene a su pequeño en brazos, después de dar a luz a su primer hijo fruto de su relación con Bertín Osborne. Una noticia que anunciaba este martes Antonio Rossi en 'Vamos a ver', pero no porque ella lo hubiera confirmado, sino por la "traición" de una amiga muy cercana.

A pesar de que anteriormente no había tenido ningún problema en hablar con los medios de comunicación de su embarazo y de su relación con Bertín Osborne, desde el nacimiento de su pequeño, ha llamado especialmente la atención el silencio de Gabriela Guillén. De hecho, la paraguaya daba la bienvenida a su primer hijo el pasado lunes en medio de un gran secretismo. Ni ella ni su círculo cercano se ha manifestado al respecto. Y, al parecer, la noticia del nacimiento del pequeño, fruto de su esporádico romance con Bertín Osborne fue filtrada por una amiga muy cercana de la paraguaya, sin su consentimiento.

Así lo ha confirmado su amiga Raquel Arias en 'Así es la vida’. La colaboradora del programa ha explicado que Gabriela se ha sentido traicionada por alguien de su círculo cercano, una persona de confianza con la que habló del nacimiento de su pequeño y de sus problemas en el parto. Una amiga cercana que nunca pensó pudiera traicionar su confianza. "No he querido ni contestaros porque no me quería meter hasta que tuviera el permiso. Estoy hablando ahora porque (Gabriela) se siente traicionada porque el mensaje de esta mañana que ha dicho Antonio Rossi se ha enterado por mí cuando se lo he dicho", ha afirmado Raquel.

Gabriela Guillén "se ha sentido traicionada" por una amiga de confianza

"Ella no se lo podía creer. Se ha sentido traicionada porque se lo había contado a una amiga de confianza y no se esperaba para nada que fuera a contarlo a un periodista de televisión. Ella me ha dicho que yo podía hablar porque está sin palabras con esta traición. No voy a decir quién es ni nada, pero da bastante pena", añadía. A continuación, ha confirmado los detalles del nacimiento del pequeño: "Es verdad lo que se ha dicho, desgraciadamente ha pasado un parto bastante doloroso, se está recuperando en casa con muchas molestias. Ha tenido muchos sangrados".

Las primeras palabras de Gabriela Guillén: "Es rubio y hasta las cejas las tiene rubias"

Fue Antonio Rossi quien desvelaba estas palabras, de una fuente cercana a Gabriela Guillén. "Os voy a contar palabras de Gabriela Guillén, de ayer mismo, lunes", anunciaba el colaborador de televisión. Y, continuaba desvelando esos detalles del parto que, según Raquel Arias, la paraguaya había confesado a una amiga de su máxima confianza.

"Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo, mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal", le confesó Gabriela sobre el momento del parto. "Se le enroscó el cordón, perdí el conocimiento, me dio arritmia y un desgarro", añadía. También explicaba el motivo por el que los periodistas no la habían visto salir de su domicilio durante estos días: "Estuve desde el viernes en el hospital y salí ayer". Un dato que confirmaría que el bebé naciera el 31 de diciembre, puesto que ingresó en el hospital el pasado día 29. Finalmente reveló cómo es su hijo: "Es precioso, rubio y hasta las cejas las tiene rubias".

Desde que saliera a la luz la noticia de su embarazo, fruto de su relación - hasta entonces desconocida- con Bertín Osbore, Gabriela Guillén ha estado en el centro del foco mediático. Y, aunque en diversas ocasiones ha admitido no contar con el apoyo del presentador de ‘Mi casa es la tuya’, la empresaria ha dado la bienvenida al 2024 de la mejor forma: con su bebé en brazos. A pesar de las traiciones y de que Bertín Osborne haya confesado que "no quiero ejercer de padre, no me toca ser padre otra vez", Gabriela disfruta de su maternidad, ajena a toda polémica.