Gabriela Guillen termina en la comisaría de la Policía: todos los detalles

Gabriela Guillén sigue copando un sinfín de titulares desde que decidiera sentarse en el plató de 'De viernes'. Su vida ha dado un giro de 180 grados desde que anunció su embarazo del hijo de Bertín Osborne. El nacimiento del bebé, que ha llenado de felicidad a su madre, ha agravado, más si cabe, el distanciamiento entre sus padres. Especialmente después de que el cantante asegurase en una entrevista que no piensa ejercer de progenitor con el nuevo miembro de la familia. Eso sí, si se demuestra que es suyo, ayudará económicamente. Otro que, en los últimos días, se ha dedicado a sembrar las dudas sobre la paternidad del niño es Alessandro Lequio. Esto al tiempo que Gabriela ha sufrido un percance que ha terminado con la joven en comisaría.

El importante objeto que se han llevado del coche de Gabriela Guillén

La llegada al mundo del hijo de Gabriela Guillen ha provocado un auténtico tsunami. La entrevista que concedió en 'De viernes' la joven de 36 años sobre su relación con Bertín Osborne no ha ayudado a calmar las aguas. El cantante, por su parte, acudió recientemente a visitar a su hija Claudia Osborne al hospital tras dar a luz a su segundo bebé, Violeta. Un gesto que llamó poderosamente la atención a Gabriela, que no recibió la misma deferencia por parte del madrileño cuando ella estuvo convaleciente. A esto se suma ahora la preocupante información que ha desvelado 'Así es la vida'. La recién estrenada mamá ha sufrido esta madrugada un robo en su coche, aparcado a las puertas de su casa.

Lo que preocupa, y mucho, a Gabriela Guillén es que parece que los ladrones sabían perfectamente de quién era el vehículo. Así lo han dejado caer desde el formato de Mediaset. Además de romperle los cristales del coche para poder acceder a su interior, los ladrones solo se llevaron un único objeto, muy significativo, por otra parte. "Es una cosa muy oscura. Es, como mínimo, surrealista", han apuntado desde el programa que presenta Sandra Barneda. Este hecho es lo que ha provocado que la ex de Bertín Osborne haya tenido que acudir a la comisaría de la Policía más cercana. "La madre de Gabriela recibió una llamada a las tres de la mañana de la Policía contándole que le habían abierto el coche. Cuando bajaron a revisar qué había pasado, Gabriela se dio cuenta que lo único que faltaba era la sillita del bebé", han puntualizado.

La razón que podría haber motiva a los ladrones a llevarse la sillita del bebé de Gabriela

"Yo creo que se lo han robado para saber la paternidad de Bertín Osborne de la que tanto habla la gente. Es mí teoría, porque esto ya es tremendo. No creo que haya sido el entorno de Bertín directamente. Una agencia de detectives, por ejemplo", han sembrado la duda en 'Así es la vida'. Gabriela Guillén, por su parte, todavía no se ha pronunciado sobre este delicado asunto. Está, como es normal, muy asustada, han señalado desde el programa. Sin embargo, no se cree la hipótesis de que el robo haya estado motivado para recabar pruebas de cara a las pruebas genéticas que ha solicitado el cantante.

A la espera de que se puedan esclarecer los hechos, la fisioterapeuta ha vuelto a ser noticia por las "tres o cuatro relaciones" que habría mantenido mientras estaba con Bertín. El primero en avivar la polémica fue Alessandro Lequio. "Yo sé por muy buenas fuentes que Gabriela compatibilizaba la relación de Bertín Osborne con un cubana guapísimo, de muy buen ver", sentenciaba en el plató de 'TardeAR' donde colabora. El conde ha continuado explicando que estas revelaciones llegaron en su momento a oídos del cantante. De ahí que él haya exigido hacerse las pruebas de paternidad para confirmar que el hijo de la también modelo es suyo.

Unas duras declaraciones que suman a las que compartió en pleno directo un día antes. "Tener un hijo es decisión de dos. Tenía mis dudas si era un accidente o una decisión unilateral. Desde el viernes mis dudas se han reducido mucho. Desde el momento en el que Gabriela dice que tenía ganas de ser madre y que era ella la que tenía controlado el tema. Blanco, leche", sentenció enfático.