El demoledor ataque de Gabriela Guillén a Bertín Osborne tras el primer paseo con su hijo

Vídeo: Europa Press

No están siendo momentos fáciles para Gabriela Guillén. Hace apenas cinco días que dio a luz a su primer hijo pero la polémica está servida desde mucho antes. Y las declaraciones en las que Bertín Osborne asegura que no se va a hacer cargo de su presunto hijo no ayudan. La paraguaya solamente quiere criar a su hijo "en paz" y desentenderse de toda esta controversia. Es por eso que está dispuesta a registrar al pequeño con sus dos apellidos. A pesar de que quiere pasar desapercibida por los medios, la joven ha aprovechado el Día de Reyes para salir a la calle y dar el primer paseo con su primogénito. Un paseo nada tranquilo y en el que se ha referido al presentador con este duro ataque. Dale PLAY al VÍDEO para escuchar sus declaraciones.

Gabriela Guillén se rompe ante los medios por la polémica con Bertín Osborne

En su primera declaración ante los medios, Gabriela no puedo evitar derrumbarse. "No me encuentro bien por todo lo que he pasado (…) Estoy fatal, ¿cómo voy a estar? De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios", dijo sin poder evitar el llanto. Lo cierto es que ha sido un inicio de año de lo más agridulce, ya que, si bien tenía que ser feliz por la llegada al mundo de su bebé, la polémica con el cantante lo ha empañado todo.

Aunque la relación entre Gabriela y el padre de su hijo no ha sido en absoluto buena en los últimos meses, las últimas palabras del presentador de 'Mi casa es la tuya' caían como un jarro de agua fría sobre la joven. En su exclusiva para ¡Hola!, el cantante admitía que "no iba a ser padre" porque "no quiere ejercer de padre". Aún así, entre sus planes está el de someterse a una prueba de paternidad y, si finalmente se corrobora que se trata de su hijo, "ayudará" económicamente. No obstante, la joven no quiere su ayuda; es más, "no le va a pedir una manutención".

Los próximos pasos de Gabriela Guillén

Según desveló Raquel Arias en 'Así es la vida', no existe todavía comunicación alguna entre Gabriela Guillén con Bertín Osborne, ni con su entorno. "La madre va a ser Gabriela Guillén porque por suerte las mujeres no necesitamos un hombre que nos mantenga", ha afirmado de forma rotunda. Si bien es cierto que va a obligar al presentador a hacerse cargo del pequeño, nunca le va a impedir que pueda conocer al hijo que tienen en común. Eso sí, está dispuesta a registrar al pequeño con sus dos apellidos.