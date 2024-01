Gabriela Guillén rompe a llorar en su esperada reaparición tras dar a luz

La ex de Bertín Osborne no ha podido contener las lágrimas al admitir que no está pasando por su mejor momento.

Vídeo: Europa Press

Gabriela Guillén no puede más. Días después del nacimiento de su hijo, la paraguaya ha reaparecido. Lo ha hecho en los aledaños de su casa en Madrid, donde se ha mostrado visiblemente afectada por todo lo sucedido en las últimas horas e incluso ha roto a llorar ante las cámaras.

Ataviada con mascarilla y gafas de sol para cubrir gran parte de su rostro, Gabriela Guillén ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación presentes. Un primer plano con el que no se siente en absoluto cómoda y así lo ha demostrado: “No voy a permitirlo, de verdad os lo digo. He sido muy respetuosa con todos vosotros y es que no voy a admitir nada más. No podéis estar aquí 24 horas. No puedo salir al médico, no puedo hacer nada. Lo siento muchísimo, he sido súper cordial con todos vosotros pero no puedo permitir esto”, ha comenzado explicando, perdiendo los nervios al dirigirse a los reporteros.

Pero las palabras de la ex de Bertín Osborne no han quedado ahí, y ha admitido no estar viviendo su mejor momento pese a haber dado a luz a su primer vástago: “No me encuentro bien por todo lo que he pasado (…) Estoy fatal, ¿cómo voy a estar? De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios”, ha señalado la gran protagonista de la semana. Unas palabras que dejan entrever que el 2024 ha comenzado de una manera un tanto agridulce para ella. Bien por el nacimiento de su bebé, pero complicado por las declaraciones de su ex.