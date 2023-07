Gabriela Guillén reaparece con actitud seria en pleno vendaval mediático

Gabriela Guillén ha cambiado por completo su actitud con la prensa. De la noche a la mañana la joven ha dado un giro de 180 grados, mostrando su versión más seria y distante. La joven reconocía recientemente en televisión que ella y Bertín Osborne están distanciados desde que él dio la noticia de que sería padre a los 69 años a su familia. "Que la gente lo asimile porque no es fácil, estoy feliz, estoy contenta, pero hay otras personas que les puede afectar más, sobre todo habiendo niños", dijo. La joven dio detalles de cómo estaba viviendo este proceso, un bombazo que vio la luz el pasado miércoles y que ha sido tremendamente comentado dentro y fuera de redes sociales, pero ¿qué ha pasado para que la empresaria dé de repente un paso atrás y no quiera hablar ante las cámaras? No te pierdas su reacción.

Vídeo: Europa Press