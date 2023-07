Gabriela Guillén presume ya de barriguita de embarazada

Gabriela Guillén está siendo una de las protagonistas del verano después de conocerse que no puede más. De hecho, está viviendo una época de lo más complicada, de la que se hace eco precisamente SEMANA en el nuevo número de la edición de papel. En unas fotos que podrás ver en exclusiva en el nuevo número, la ex de Bertín Osborne se derrumba tras su primera revisión médica por su embarazo. Y es que ya no puede ocultar su barriguita de embarazada, que ya se le va notando incluso con ropa holgada.

Ella no puede ocultar ya su avanzado estado de gestación, pero se niega a quedarse en casa. Gabriela no duda en hacer vida normal y sale por las calles de Madrid a hacer gestiones. Hace unos días la vimos con un vestido mini vaquero que dejaba ver ya su barriguita de embarazada. Salió a hacer unas compras a pesar de las altas temperaturas que están haciendo en la capital. En todo momento la vimos con rostro serio, ya que para ella está siendo una etapa complicada.

Gabriela Guillén ya presume de barriguita de embarazada

La empresaria está desbordada y así se puede ver en las imágenes que publicamos en este artículo. Pero en las que publica SEMANA la vemos llorar desconsoladamente en el interior de su coche. Tras acudir a una revisión médica sin la compañía de Bertín Osborne, la joven de 36 años no puede evitar que le venga el mundo encima. Un sentimiento que empaña el que debería ser el mejor momento de su vida, pues espera su primer hijo, aunque jamás imaginó que sería en estas circunstancias.

Aún así, quiere hacer su vida y prefiere salir de casa para ocupar su mente en el día a día. No dudó en salir a hacer unas compras a una conocida tienda que vende productos de belleza y maquillaje. Fue en ese momento cuando pudimos verla sin gafas de sol, dejando a la vista unos ojos tristes.

No está siendo fácil hacer vida normal para Gabriela

Para ella no está siendo nada fácil disfrutar de esta etapa, siendo solo hace unas semanas cuando la noticia bomba saltó a los medios de comunicación. Desde entonces ha acaparado todas las miradas y ha tenido lidiar tanto con informaciones suyas como con algunas con Bertín, situación que le ha llevado a darse de baja. La tensión le ha pasado factura y ha decidido alejarse de su trabajo, ya que sabe que lo más importante es el bienestar de su hijo y que ella esté bien.

1 de 6 Salió a hacer unas compras por Madrid 2 de 6 Estuvo centrada en atender su teléfono móvil 3 de 6 Hace unos días acudió también a una revisión médica 4 de 6 Lo hizo sola, sin la compañía de nadie 5 de 6 No están siendo unos días fáciles para ella 6 de 6 No hay duda de que está en el foco mediático