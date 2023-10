Preocupación por el estado de salud de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén ha hecho saltar todas las alarmas en su tercer trimestre de embarazo, a poco más de dos meses de salir de cuentas, previsiblemente, el 31 de diciembre de 2023. La futura mamá del hijo de Bertín Osborne vuelve a estar "malita", como ella misma ha compartido en su cuenta oficial de Instagram. La joven de 36 años está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones desde que se hizo público su embarazo el pasado mes de julio. Lo que debería ser un momento de auténtica felicidad se ha visto empañado desde entonces por el cruce de acusaciones con el padre de su bebé, afectando a su estado de ánimo y a su salud física. Hasta el punto de tener que acudir a urgencias en varias ocasiones. La última, después de conocerse que Bertín "le ha cortado el grifo" económico.

El plan de 'enferma' de Gabriela Guillén: mimos, sofá, película y comida casera para recuperar fuerzas

"Así me cuida mi querida amiga. Gracias, mi amor. Estar malita y sentirse mimada no tiene precio", ha escrito Gabriela Guillén sobre una imagen en la que se ve un rico menú casero que incluye un plato de lentejas con muy buena pinta. La fisioterapeuta hace la captura en el salón de una casa mientras disfruta de una película en la televisión. El típico plan de cualquier persona que está delicado de salud: sofá, 'peli', comida para recuperar las energías y alguien a tu lado para 'mimarte'.

Con esta fotografía, la también modelo ha querido informar a sus 7.130 seguidores en Instagram de su estado de salur. No se encuentra bien y, en su avanzado estado de gestación, son noticias que preocupan. El parte positivo es que no esta sola, aunque a Bertín Osborne, padre de su hijo, en principio, no se le espera. Gabriela está bajo el cuidado de una de sus amigas íntimas, algo que ella ha querido agradecerle públicamente con una tierna dedicatoria.

La madre del futuro hijo de Bertín Osborne, de nuevo, en el punto de mira por su estado de salud

No es la primera vez que Gabriela Guillén echa mano de una de sus personas de confianza para que esté a su lado en un momento en el que su salud se resiente. El pasado 28 de septiembre, la expareja de Bertín Osborne tuvo que acudir de urgencia al hospital al no encontrarse bien. De nuevo, era una de sus amigas la que no se separaba de su lado. Finalmente, todo quedó en un susto. La paraguaya sufrió una bajada de tensión que ponía a sus familiares y a ella misma en alerta. "Estoy bien", indicaba al volver a casa, mucho más tranquila.

La primeriza mamá ya tuvo que pedir la baja médica durante su primer trimestre de embarazo aquejada de molestias, de ahí que todo lo relativo a su salud preocupe. Fue al poco tiempo de estallar la noticia de que esperaba un hijo junto al cantante. Una decisión que Gabriela Guillén tomó por recomendación de sus médicos de cara a prevenir cualquier riesgo respecto al buen desarrollo de su bebé. Como reconoció en ese momento, se vio desbordada por el interés mediático y el goteo informativa que se sucedió en torno a su futura maternidad. Gabriela no ha querido dar más detalles sobre qué le sucede en esta ocasión. Lo único cierto es que está bien cuidada y rodeada de los suyos.