Gabriela Guillén tuvo que parar los pies a Bertín Osborne: "Le dije que no era una delincuente"

La primera entrevista en televisión de Gabriel Guillén tras dar a luz a su hijo nos deja grandes titulares. La paraguaya ha desgranado en el plató de 'De Viernes' su romance con Bertín Osborne. Además, ha dado detalles sobre la reacción del presentador al enterarse de su embarazo y ha explicado que se vio obligada a pararle los pies cuando él le propuso que se fuera a su país para tener el niño allí.

La empresaria se enteró de que estaba embarazada al regreso de la Feria de Abril de Sevilla que vivió junto al artista. Bertín Osborne no aceptó de buen agrado la noticia. "Él se quedó tan sorprendido como yo. De hecho saltó y se puso agresivo". Aquello provocó un primer distanciamiento, pero volvieron a retomar la relación. "En la misma conversación en la que me dijo que no podía vivir sin mí, me dijo que me fuera a Paraguay y tuviera el niño allí". La reacción de Gabriela Guillén no se hizo esperar. "Yo le dije que no era una delincuente y que iba a tener el niño aquí. Yo no tenía que esconderme por estar embarazada. Él me dijo que era para que yo estuviera tranquila y que le diera tiempo para contarle todo a sus hijas. Yo creo que quería evitar el show".

El embarazo de Gabriela Guillén ha sido complicado. "Yo quería estar cerca del padre de mi hijo y tener el bebé en España". En un primer momento, él insistió en apoyarla económicamente. "Él nunca me ha ofrecido pagar por mi silencio. Él solo se ha ofrecido a ayudarme. Me ha hecho dos transferencias. Hasta que se dijo que él quería la prueba de paternidad. Teníamos una relación cordial y él me dijo que me iba a ayudar en todo lo que necesitara". Según la versión de Gabriela Guillén fueron dos únicos pagos que iban destinados al alquiler y los gastos. "Me reservo las cantidades, pero ha sido para ayudarme".

Ha calificado su noviazgo de "bonito", pero se siente tremendamente decepcionada. "Bertín me ha dejado sola. No le reconozco". En septiembre, Gabriela Guillén le pidió que no le ayudara más tras saltar la noticia de que el presentador reclamaba una prueba de paternidad. "Hubiera entendido que me pidiera la prueba de paternidad si lo hace de una manera personal. Yo puedo entender a sus hijas, tengo casi la misma edad que ellas, y que velen por el interés de su padre. Ellas no conocen bien el fondo de nuestra relación. Yo he estado en varias ocasiones con ellas y tendrán sus dudas, pero el padre no. Hasta hoy día a mí no me lo ha dicho personalmente. A juzgar por sus actos en sus últimas intervenciones sería más fácil que se pusiera en contacto conmigo. Que me hubiera llamado y nada de esto hubiera pasado. No estaría sentada aquí. La cuestión es conmigo".

El enfado de la empresaria llega a raíz de que el cantante de rancheras haya evitado el contacto con ella por el tema de la prueba de paternidad. "Entiendo que pueda haber esa duda respecto a su familia e hijas. Querrán tener la certeza de que es hijo de su padre. Siempre he estado dispuesta y si él lo pide no tengo ningún problema". Para ella no hay dudas: "Yo sé que él es el padre y él también lo sabe. Yo creo que esto es de cara a su familia. Siempre voy a velar por los derechos de mi hijo. Me indigna que no se haya puesto en contacto conmigo".

Asimismo ha reconocido que le gustaría que pudiera existir un acercamiento. "Que mi hijo conociera a su padre. Sé lo que significa tener un padre, no a nivel económico. Lo más importante es el afecto y el cariño". Respecto al parto, que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, ha explicado que fue "duro, largo y bonito". Gabriela Guillén ha evitado desvelar el nombre de su bebé: "Me reservo esa respuesta por la intimidad del menor".