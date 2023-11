Gabriela Guillén se pone nostálgica con Bertín Osborne: su extraño movimiento

Tic, tac, la cuenta atrás ha comenzado para Gabriela Guillén. La modelo y empresaria afronta la recta final de su embarazo expectante por tener en sus brazos a su bebé. Los últimos meses han sido especialmente complicados para ella en los que ha vivido una gran exposición mediática cuando el pasado mes de julio se dio a conocer que Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años. Ella confirmaba recientemente que su relación con el presentador era inexistente, pero ahora ha sorprendido con un extraño movimiento. Se ha puesto nostálgica y ha compartido un recuerdo con el cantante de rancheras.

La publicación de este vídeo a través de las historias de Instagram de Gabriela Guillén ha hecho saltar las alarmas de un posible acercamiento con Bertín Osborne. Sin embargo, no ha sido así. Se trata de un vídeo de hace un año grabado durante una montería en Cáceres. Le ha saltado este recuerdo en su móvil y ha querido compartirlo con sus seguidores. Aunque poco después, consciente de la repercusión que pudiera tener, lo ha borrado. La propia protagonista aclaraba el tema con Aurelio Manzano en el programa 'Fiesta'. "Eso es justo hace un año. Me ha saltado el recuerdo. Está puesto que es de hace un año en la misma fecha. Es un vídeo que me saltó de Facebook y de ahí lo subí sin audio. Fue una montería a la que fui con Bertín".

Gabriela Guillén afronta la recta final de su embarazo y niega recibir ayuda de Bertín Osborne

La fisioterapeuta visitaba recientemente el plató de 'Y ahora Sonsoles' donde desmintió mantener un acuerdo económico con Bertín Osborne. "No hay ningún tipo de acuerdo económico con él. Él en todo momento se quiso hacer cargo de ayudarme e hizo dos pagos para pagar el alquiler y los gastos. Nada más. Eso fue entre septiembre y octubre. Yo decidí no recibir más ayuda de él. Más que nada porque hay cosas más importantes que el dinero".

Gabriela Guillén reconoció que él no ha estado pendiente de su embarazo. "No es justo querer pagar tu conciencia. Si eres padre tienes que estar ahí". También ha explicado haberse sentido sola durante su estado de gestación. "Yo no quiero absolutamente nada de ti si no es atención. Si no está atento de la ecografía que yo te mando. Para mí eso es mucho más valioso". Asimismo dijo que se enteró por televisión que él quiere hacer una prueba de paternidad. "Yo no tengo ningún problema en hacer esa prueba, pero él me ha dicho que no es así. Él me dijo que de su boca no había salido eso". En la recta final de su embarazo, se siente expectante por tener a su hijo en brazos. "¡¡Tantas ganas de ver tu carita ya!!", exclamaba recientemente junto a un bonito posado donde mostraba su barriguita.