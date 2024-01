Gabriela Guillén no está sola: Chabeli Navarro su inesperada aliada

A pesar de que, en un principio, Gabriela Guillén se mostró muy enfadada con la prensa tras el nacimiento de su bebé, parece que ha cambiado radicalmente de actitud. Mas relajada, la ex pareja de Bertín Osborne ha hablado ante las cámaras y ha confirmado que el artista no se ha puesto en contacto con ella, ni sabe cuál es el nombre de su bebé. Sin embargo, Gabriela no está sola... Chabeli Navarro se ha convertido en su inesperada aliada.

Casi dos semanas después de dar la bienvenida a su bebé, Gabriela Guillén habla sin tapujos de su inexistente relación con Bertín Osborne, que no sabe el nombre de su hijo. La paraguaya se ha mostrado muy relajada ante la prensa y ha insistido en que no quiere que su hijo lleve sus apellidos: "Tendrá que aceptarlo, si quieres a alguien, tienes demostrarlo y tienes que luchar por ello". Así de rotunda se ha manifestado en el programa 'TardeAr', donde también ha confesado que esperaba "otra cosa".

Gabriela ha afirmado que anteriormente no se había planteado ser madre, pero cree que hay que sacarle el lado bueno a las cosas: "Yo lo puedo disfrutar yo sola y educarlo como me dé la gana. Egoístamente puedo educarlo a mi forma con los valores que me han enseñado a mí". Además, explica que, aunque no piensa en mudarse a su país natal, si que le gustaría viajar a Paraguay: "Voy dos o tres meses, cuando puedo, tengo ahí mi casa y estoy arropada".

Unas palabras con las que confirma su decisión de criar a su hijo como madre soltera, aunque no descarta hacer las prueba de paternidad a su bebé, si Bertín se lo pidiera. "El más interesado es él, él es el que duda. Yo no tengo ningún problema en hacerla. Será cuando él quiera... bueno, cuando a él le apetezca realmente aclarar las cosas, él ha sido el que ha empezado todo esto", afirmaba unas horas antes en 'Vamos a ver'. Además, ha querido desmentir los rumores de la supuesta llamada de Bertín, tras el nacimiento de su bebé: "No hubo llamada, no hubo absolutamente nada entre esa persona y yo. Lo siento mucho porque de mi boca no va a salir su nombre. Lo peor es que luego se filtra, se meten en mi vida y es lo que me cabrea. Prefiero no decir el nombre, es el amor de mi vida y lo quiero proteger".

Chabeli Navarro, inesperada aliada de Gabriela Guillén

Sin embargo, Gabriela Guillén no está sola... Además de contar con el apoyo incondicional de su familia y sus seres queridos, tiene una nueva e inesperada aliada: Chabeli Navarro.

"La decisión de Gabriela es respetable, pero se lo tenéis que preguntar a ella, no a mí, porque no tengo ni idea. Pero ella está en su derecho también a no hacerse las pruebas de paternidad, ya está" ha asegurado, dejando claro que no quiere saber nada de su ex pareja, Bertín Osborne. Además, hace unos días dejaba clara su postura: "Me parece muy mal que no quiera ejercer de padre, que hubiese tomado medidas, me da mucha lástima por Gabi".