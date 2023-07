El ¿zasca? de Gabriela Guillén a Bertín Osborne

Gabriela Guillén no quiere hablar más. Esa es su postura tajante desde que hace unas semanas el acoso mediático a raíz de la noticia de su embarazo se volvió insostenible. Su preocupante estado anímico quedaba más que evidenciado en el último número de Revista SEMANA, disponible en todos los quioscos del territorio español. El cruce de declaraciones ofrecidas por Bertín Osborne, padre de la criatura que espera; las suyas propias, a propósito de una entrevista que concedió a 'Así es la vida', y las de terceros en discordia han provocado que diga basta. Ahora bien, si de forma pública ha cerrado filas entorno a su maternidad y todo lo relativo a su vida, no ha hecho lo mismo en su Instagram. Desde ahí, lanza mensajes enigmáticos que dejan más incógnitas en el aire que su silencio. El último deja a cualquiera pensando si se trata de un 'zasca' contra su expareja.

Las indirectas-directas de Gabriela Guillén

Partamos de la base de que la gente no suele compartir contenido con el que no se siente identificado. Sí, es una generalización, pero a algo hay que aferrarse. Que la fisioterapeuta de 36 años haya compartido la imagen que antecede y que toma prestada de la cuenta @mujeresinjeffe no parece casualidad. Dice así: "Cuando la gente sabe que hizo mal, te evita". Y, aunque esa frase ya es de por sí muy llamativa, justo debajo se puede leer "No te olvido".

Lo que debería ser una de las etapas más felices para cualquier mamá primeriza, en el caso de Gabriela Guillén, se parece más a una montaña rusa. La última portada de Revista Semana mostraba a la también modelo completamente derrumbada tras una revisión médica. La tensión le está pasando factura y ha tenido que darse de baja de su trabajo. Su amiga Raquel Arias contó que Gabriela sufría fuertes dolores en su vientre. Unos síntomas preocupantes que coinciden en su primer trimestre de embarazo.

"No dejes que tus heridas te transformen"

A Gabriela Guillén ya se le nota la tripita de embarazada que contrasta con la cara de seriedad con la que se le ha podido ver en sus últimas salidas. No ayuda que el padre de su hijo no esté con ella presencialmente para apoyarla en su día a día. La relación amorosa que mantenía con Bertín Osborne está rota desde que explotó el bombazo del embarazo. Por boca de Raquel, se sabe que sí hay comunicación fluida entre ellos. El cantante ya dijo en su momento que apoyaría a su expareja en todo y se aseguraría que tanto ella como su hijo tuvieran una buena vida. A tenor de lo que ha compartido la modelo en redes, puede que esta forma de 'estar' de Bertín no cumpla con las expectativas que ella se había imaginado.

No es la primera vez que la futura mamá hace uso de su Instagram para lanzar mensajes al aire. Hace unos días, coincidiendo con la reaparición de Chabeli Navarro, ex de Bertín, para confesar que él le habría obligado a abortar, Gabriela compartía otra frase, esta de Paulo Coelho. "No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres", publicaba, dejando entrever que todavía le queda optimismo para seguir afrontando lo que le echen.