El claro mensaje de Gabriela Guillén a Bertín Osborne sobre la prueba de paternidad

Vídeo: Europa Press

Ahora que han pasado varios días desde el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, los ánimos de la madre primeriza van estando más calmados. Pese a no contar con la compañía de Bertín Osborne, la paraguaya está sacando adelante a su bebé con la mejor de las sonrisas mientras también ella misma se recupera del complicado parto al que hizo frente. Tanto es así, que aunque en un primer momento pidió respeto a los medios de comunicación y cierta distancia, ahora poco a poco ha vuelto a responderles cuando se han interesado sobre su situación y la del pequeño.

Gabriela Guillén ha tomado la palabra en directo para ‘Vamos a ver’ con el objetivo de despejar algunas dudas, entre las que está su estado de salud y el de su hijo: “Estoy bien, recuperándome, y el bebé está precioso”, ha comenzado explicando, visiblemente contenta por tener a su lado a su pequeño pese a las complicaciones al dar a luz.

Los planes a corto plazo de la ex de Bertín Osborne con su bebé

Pese a que los reporteros del programa de las mañanas de Telecinco han intentado descubrir algunos detalles sobre el físico del niño, Gabriela ha preferido guardar silencio: “Se parece a mí, es precioso y sin comentarios”, ha aclarado, demostrando que nada tiene que ver con Bertín Osborne. Además, está dispuesta a bautizarle en cuanto tenga oportunidad: “Claro que lo voy a bautizar, estoy deseando que esté un poquito más fuerte y poder bautizarlo”, ha admitido con una sonrisa de oreja a oreja.

Por ahora, Guillén no tiene planes de mudarse fuera de España, ni mucho menos cree que lo vaya a hacer de cara al futuro: “No sé por qué ha salido todo eso, de si me iba a Paraguay… Yo tengo aquí mi casa, mi trabajo, mis amigos; es verdad que mi familia la tengo en Paraguay, pero mi casa es aquí (…) Si me voy iré para desconectar, pero no para quedarme. Este es mi país, amo España, amo Madrid, llevo aquí 17 años y no pienso mudarme”, ha zanjado con total rotundidad.

Gabriela Guillén responde a las dudas sobre la prueba de paternidad

En lo que a su exnovio se refiere, la joven sigue totalmente firme en sus convicciones. Por ahora el presentador no se ha puesto en contacto con la que fuera su compañera de vida, ni siquiera para saber el nombre de su hijo: “Prefiero no hablar del tema, no quiero seguir con esto de si dijo o no… No hubo llamada, no hubo absolutamente nada entre esa persona y yo”, ha aseverado. “Yo lo siento mucho porque de mi boca no va a salir su nombre. Lo peor es que luego se filtra, se meten en mi vida y eso es lo que me cabrea. Prefiero no decir el nombre, es el amor de mi vida y lo quiero proteger”, ha indicado, negando con la cabeza cuando se le ha cuestionado sobre si el intérprete de ‘Como un vagabundo’ sabe el nombre del niño.

Además, respecto a la prueba de paternidad, la empresaria se mantiene totalmente al margen: “El más interesado es él, él es el que duda. Yo no tengo ningún problema en hacerla. Será cuando él quiera… Bueno, cuando a él le apetezca realmente aclarar las cosas, él ha sido el que ha empezado todo esto”, ha pronunciado. ¿Cumplirá Bertín su palabra a la hora de someterse a estos análisis?