Gabriela Guillén inicia los trámites para reclamar la paternidad de su hijo a Bertín Osborne

Gabriela Guillén se sentaba en '¡De viernes!' pocos días después de dar a luz y narraba todos los entresijos que escondía su relación con Bertín Osborne. La joven aseguraba en el programa de Telecinco que el cantante le advirtió con terminar su relación si tenía al bebé y también reconocía que le tuvo que parar los pies después de que se le obligara a ir a Paraguay para dar a luz. En su primera entrevista tras ser madre del séptimo hijo del presentador, la fisioterapeuta también ha confirmado que ha iniciado los trámites para reclamarle la paternidad.

Gabriela Guillén confirmaba en '¡De viernes!' que sus abogados han comenzado el proceso para reclamar la paternidad de su hijo a Bertín Osborne. Eso sí, no ha querido dar más detalles sobre los trámites pues considera que es algo de su ámbito privado. La joven también hace hincapié en que va a pedir la demanda de filiación y una prueba de paternidad. "Él quiere saber si es el padre, pues nada, hay que enseñársela", declara.

La relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne es actualmente inexistente. De hecho, él todavía no se ha puesto en contacto con ella para preguntarle por el recién nacido, del que no ha querido desvelar su nombre. La paraguaya insiste en que no tiene problema en someterse a las pruebas de paternidad, aunque la condición que puso en su día fue llevarlas a cabo en un instituto toxicológico para garantizar así la rigurosidad de la misma. La fisioterapeuta no tiene dudas de que el padre de su bebé es el cantante e insiste en que él también lo tiene claro. La última vez que hablaron ambos fue el pasado 23 de diciembre, una semana antes de la llegada del bebé al mundo.

Bertín Osborne "se puso agresivo" al conocer que Gabriela Guillén estaba embarazada

A lo largo de todo este tiempo, Gabriela se ha sentido muy decepcionada con Bertín Osborne pues considera que ha cometido muchos errores. "Él siempre me advirtió que esto iba a ser un caos cuando se supiera nuestra relación. Cuando salió la noticia yo me molesté un poco y estaba decepcionada. Me sienta mal que me considere una amiga más. Me decepcionaron sus declaraciones en su momento. Luego me lo explicó y me dijo que era para calmar un poco las aguas", cuenta en el programa de Telecinco. La joven explica también que el cantante cambió de actitud nada más conocer que se había quedado embarazada. "Se puso agresivo. Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba. Me pareció un feo que me diera esa opción: decidir entre él o el niño. No podía aceptarlo. Le dije que yo iba a sacar adelante al niño sola", insiste.