El explosivo relato de Gabriela Guillén sobre Bertín Osborne: "Dijo que lo intentáramos"

La reaparición de Gabriela Guillén es inminente. En menos de 24 horas se sentará en 'De viernes', el programa preámbulo del fin de semana de Telecinco. La entrevista que ha concedido promete no dejar indiferente a nadie y reabrir la guerra mediática que mantiene con Bertín Osborne. Con este movimiento, la fisioterapeuta responde a la exclusiva que concedió el cantante en la revista '¡Hola!'. En ella, entre otras perlas, confirmó que no piensa ejercer de padre del hijo que tienen en común. Mediaset ha compartido un avance de la 'vuelta a la carga' de Gabriela, como la llaman sus seres queridos, que solo es la punta del iceberg.

La primera entrevista de Gabriela Guillén después de dar a luz a su bebé

"No voy a saber yo quién es el padre de mi hijo. Él sabe perfectamente quién es el padre", comienza diciendo Gabriela Guillén en el adelanto que ha difundido Mediaset. No está pasando por un buen momento a tenor de su semblante cabizbajo. De hecho, hay un momento en el que no puede aguantar la emoción y rompe a llorar. "Nunca se preocupó", comienza diciendo entre lágrimas. "Me sentía traicionada en ese momento por mi pareja. Todavía no sé por qué ha actuado de esta manera. No lo entiendo", reconoce. La recién estrenada mamá no quiere saber nada de Bertín Osborne. Reconoce, sin embargo, que él sí se ha puesto en contacto con ella varias veces, pero, tras los últimos desencuentros, "he cogido el teléfono muchas veces para insultarle", añade.

La modelo no es capaz de encontrar una razón que explique el comportamiento del cantante. Esto después de que el exmarido de Fabiola le prometió que estaría a su lado durante el embarazo. Antes de aquello, nada más enterarse de la noticia, él le dio dos opciones, recuerda Gabi. "Me dijo que si quiero tener a mi hijo, pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero nuestra relación no iba a seguir. Me dijo, 'si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue'. Se alejó y estuvimos sin hablar un tiempo", comparte la paraguaya.

La decepción "humana" de la madre del hijo pequeño de Bertín Osborne

Tras este primer desencuentro, Bertín Osborne volvió a contactar con Gabriela Guillé. Todo esto según su relato, valga recalcar. "Él fue quien se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que lo intentáramos, que todo iba a salir bien. Que él me apoyaría, que estaría conmigo, que me quiere en su vida, que no me quiere perder, que me adora y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviésemos bien. Y me propuso que fuera a Paraguay…", relata la joven para, finalmente, sentenciar: "Yo cuando le conocí, era otra persona. No entiendo cómo ha actuado de esta manera, ya no te digo como pareja, sino como persona, como amigo".

El nacimiento del séptimo hijo del intérprete de 'Como un vagabundo' con Gabi continúa marcado por la polémica. Todavía resuenan las duras declaraciones que concedió Bertín. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", se sinceró con toda la contundencia del caso. Eso sí, subrayó que no negará la manutención económica que le corresponde legalmente si las pruebas genéticas a las que se va a someter revelan que hay vínculo entre él y el bebé. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", añadió.