Gabriela Guillén explica cómo se encuentra en pleno ‘tsunami Bertín’

Bertín Osborne se pronunciaba a través de un comunicado sobre las últimas informaciones de una antigua y supuesta relación con Chabeli Navarro. Estas llegaban unos días después de que se conociera su próxima paternidad con Gabriela Guillén. Todavía no se conocía cómo estaba viviendo todas estas circunstancias la modelo en pleno embarazo. Con absoluta sorpresa, así recibía las palabras de la que fue concursante del ya extinto 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Vídeo: Europa Press

"Está alucinando con todo lo que está pasando, no pone la mano en el fuego ni por el uno ni por el otro", descubrían en 'Así es la vida'. Raquel Arias, una de sus amigas y colaboradora del formato, transmitía el contenido de una de sus últimas conversaciones con Gabriela Guillén así. "Le parece todo un poco turbio y están jugando con fuego", exponía. A pesar de toda la tempestad, los futuros padres sí que mantienen relación y han podido hablar no hace mucho. "Gabriela y Bertín han hablado. Me dice que está tranquilo, agobiado por lo que está pasando pero tranquilo con las pruebas que tiene", transmite.

Ante los reporteros sigue intentando mantenerse en un segundo plano. Está afrontando con salud su primer embarazo y es en esa pregunta donde más contenta se muestra para Europa Press: "Sí, estoy muy bien, gracias", decía escuetamente mientras esquivaba responder otras cuestiones, como puedes comprobar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Se muestra tajante, eso sí, a la hora de resolver las dudas sobre si Bertín no dará opinión en el nombre del bebé: "No es verdad. Eso no es verdad".

Gabriela Guillén, de baja en pleno embarazo

De momento, Gabriela Guillén ha tomado una determinación que cambiará su día a día por completo. Prefiere tomarse el embarazo con más calma y centrarse en ella misma para que todo salga bien y, por ello, se encuentra de baja. "No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres", escribe, una frase de Paulo Coelho y con la que ella ahora se siente muy identificada", escribía el mismo día que se conocía este descanso médico. Las cámaras la han llevado a sufrir ansiedad y, derivado de esto, dolores en el vientre. La situación le estaría pasando factura y es algo de lo que debe cuidarse. Por ello se ha decidido que no acuda al trabajo y deje apartado, por el momento, su centro estético en Madrid al que acudía cada día. Esta desbordada y no sería una buena recomendación seguir así, por lo que ahora es el momento de tomarse las cosas con más calma.