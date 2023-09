Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne: "La depresión es una enfermedad muy grave"

Gabriela Guillén acudió al hospital de urgencias en el mismo día en el que Fabiola Martínez rompió su silencio y habló de infidelidades. No lo hizo sola, sino junto a una amiga que veló por ella y por el bienestar de su bebé. A su regreso aclaró que había sido una bajada de tensión, sin embargo, horas después ha publicado un preocupante mensaje que hacía saltar de nuevo las alarmas. Un escueto texto en el que, de algún modo, pide a sus seguidores que sean empáticos con el resto. Y es que ella no está pasando por un embarazo fácil, no solo por su ruptura con Bertín Osborne, sino por todo lo que está saliendo sobre el padre de su hijo en la crónica social. La última novedad ha sido la aparición de Encarna Navarro, una cantante de 'Operación Triunfo' que aseguró ser su amante durante más de 15 años.

Gabriela Guillén, quien no ha aclarado qué hay de cierto en los rumores de reconciliación con Bertín, está triste. No lo puede esconder, tampoco quiere. Quedan pocos meses para conocer a su pequeño y trabajará duro para que nazca cuando ella esté bien anímicamente. Por ello ha pedido ayuda a sus followers de Instagram, donde ha recibido tanto comentarios de ánimo como todo lo contrario. Así lo demuestra el texto que compartía en el universo 2.0 un día después de ir al hospital de forma apresurada. Quiere que se la entienda y, sobre todo, recibir el calor que necesita en este momento, aunque sea de forma virtual.

"La depresión es una enfermedad muy grave. Seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar, en un proceso muy largo de recuperar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien", ha escrito la joven de 32 años. Gabriela Guillén está atravesando un duro momento, pero no quiere presionar a Bertín Osborne para que le brinde su ayuda. Ella espera que sea él quien de motu proprio se preocupe por ambos y sea él quien decida si quiere estar el próximo 31 de diciembre -fecha en la que saldrá de cuentas- para abrazarle y tener el famoso piel con piel con el que será su sexto hijo.

Gabriela y él tienen buena relación, un vínculo que espera que continúe tras convertirse en padres de su primer hijo en común y que ahora tiene grandes incógnitas a su alrededor. Fue el pasado mes de julio cuando saltó la noticia de la paternidad de Bertín Osborne a los 69 años, siendo poco después cuando se supo que habían tomado caminos por separado. Semanas más tarde Gabriela Guillén se derrumbó en su coche tras su primera revisión médica.

El artista este miércoles es uno de los protagonistas de la Revista SEMANA. Te mostramos fotografías exclusivas de Bertín y Encarna Navarro, primeras imágenes de una de sus citas secretas, donde demuestran cómo se comportan cuando creen que nadie les ve. Pura actualidad que deja ver la constante información que gira en torno al presentador de televisión y con la que tiene que lidiar todo su entorno.