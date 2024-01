Gabriela Guillén estalla y publica un rotundo comunicado

Gabriela Guillén (32 años) lleva meses en el foco mediático desde que saliera a la luz que estaba esperando su primer hijo, fruto supuestamente de su relación con Bertín Osborne. El pasado 31 de diciembre daba la bienvenida a su primer hijo en un parto complicado. Ahora, una semana después de dar a luz, la joven se ha visto desbordada por todo lo que se está diciendo sobre ella. Y es que está sobrepasada por las últimas declaraciones que ha dado el presentador de televisión y cantante, en las que dejaba claro que no iba a ejercer como padre.

Gabriela Guillén está sobrepasada una semana después de dar a luz a su hijo

Eso no ha sentado nada bien a Gabriela Guillén, que se limitaba a decir hace unos días que no quería oír hablar de Bertín Osborne, que si le pronunciaban a esa persona, no iba hablar con la prensa. Y es que la fisioterapeuta está cansada de estar en el foco mediático. Eso le ha llevado a tomar una decisión y amenaza con tomar medidas "con el fin de restablecer los derechos de la intimidad de su entorno y de su hijo". Tal es el malestar que ha publicado un comunicado de lo más rotundo que os reproducimos a continuación:

"Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada.

Ello, nos ha obligado a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia.

Siempre, he respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, siendo plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad.

No obstante, en los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y de la legalidad. Ante tales circunstancias, me veo en la precisión de hacer este comunicado, rogándoles a todos el debido respeto para mi entorno familiar y mi propia persona y mi hijo, significándoles que, en caso contrario, sintiéndolo mucho pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga con el fin de restablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos.

Esperando de vuestra colaboración sepáis comprenderme".

Bertín Osborne se ha desentendido del cuidado de este bebé

Uno de los motivos que han hecho estallar a Gabriela Guillén tiene que ver con las declaraciones que ha dado el presentador de televisión, en las que ha dejado claro que no iba a ejercer como padre. Esto ha hecho enfadar mucho a la joven. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", decía Bertín Osborne con contundencia. No negará la manutención económica si las pruebas de paternidad revelan que hay vínculo genético entre él y el bebé, unas pruebas que se hará también por el resto de sus hijos, tal y como ha asegurado en su última reaparición. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", deslizaba. Sin embargo, Gabriela ha dado ahora un paso atrás y asegura que no quiere que se hagan las pruebas de paternidad.