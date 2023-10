Gabriela Guillén es la protagonista indiscutible del último número de la revista SEMANA, disponible en todos los quioscos del territorio nacional desde este miércoles. En su interior, te traemos las fotos en exclusiva del viaje que la futura mamá del hijo de Bertín Osborne ha hecho en solitario. Una escapada a Huelva que le ha permitido recargar pilas y volver a Madrid fortalecida. La también modelo no puede más y amenaza con que pronto va a aclararlo todo. Unas contundentes declaraciones que dejan entrever su hartazgo frente a las últimas declaraciones de su expareja.

¡Dale al 'play' para escuchar las rotundas palabras de Gabriela Guillén!

Vídeo: Europa Press

Las últimas semanas le han pasado factura a Gabriela Guillén. La madre del futuro hijo de Bertín Osborne tuvo que acudir de urgencias a un hospital madrileño a finales de agosto por una baja de tensión que se quedó en un susto. No lo hacía sola, sino en compañía de una amiga que estuvo a su lado en todo momento. A quien no se vio ni, por lo visto, se le espera, es al cantante, quien unos días después, reconocía que desde el pasado mes de junio no ha vuelto a ver a la modelo.

A través de Pipi Estrada, Bertín quiso aclarar así su situación con Gabriela. Unas palabras que, de algún modo, contradecían las vertidas por la fisioterapeuta de 32 años, cuando aseguraba que "Ahora tenemos buena relación por nuestro bebé". Visiblemente emocionada, destapaba, así mismo, cuál fue la bonita reacción del padre de su hijo cuando se enteró de la noticia de su embarazo. Según ha podido saber esta revista (y te contamos en el interior), la expareja de Bertín tiene la esperanza de retomar el cariño que les unió en el pasado. No solo como padres del nuevo bebé que está a punto de nacer, sino en el plano sentimental.

Sin embargo, parece que el sueño de recuperar la relación se ha roto. A esto hay que sumar la última polémica en el que se ha visto envuelto Bertín como consecuencia del supuesto idilio que vivió con Encarna Navarro, más conocida como Enna, durante 15 años. Dos choques de realidad que, lógicamente, han hecho mella en Gabriela. Y así lo reflejan las fotografías exclusivas que te mostramos en revista SEMANA, donde se la ve muy pensativa e introspectiva

Gabriela ponía rumbo a Huelva tras el aluvión de informaciones vertidas sobre y por su ex en las últimas semanas. Buscaba reflexionar sobre todos los cambios que están teniendo lugar en su vida y sobre el pequeño que pronto llegará al mundo. La mamá primeriza está en el último trimestre de su embarazo y saldrá de cuentas el 31 de diciembre de 2023. Aunque espera a su primer hijo con mucha ilusión, esta etapa final se le está haciendo cuenta arriba. Esta revista tiene información de primera mano sobre el verdadero contacto que mantiene con Bertín, cuestiones que te detallamos en el interior de la publicación que estará disponible en los quioscos desde este miércoles.