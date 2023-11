Gabriela Guillén estalla contra Bertín Osborne como nunca antes

Queda poco más de un mes para que Gabriela Guillén salga de cuentas y dé a luz a su primer hijo con Bertín Osborne. La recta final de su embarazo está siendo cuanto menos convulsa, sobre todo teniendo en cuenta que las tensiones con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ cada vez son mayores. También han ido in crescendo las apariciones públicas de la paraguaya, que ya no se calla ante las cámaras y, siempre que tiene oportunidad, aprovecha para lanzar un dardo a su ex ya sea en redes sociales o en televisión. Precisamente esta última ha sido la vía escogida por la joven para protagonizar unas incendiarias declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

La paraguaya, "arrepentida" de su relación con el presentador

“He estado ingresada no sé cuántas veces ya… Por cuestiones de ataques de ansiedad. O sea que a mí no me compensa nada esto… Me ha cambiado toda la vida”, comenzaba explicando para ‘TardeAR’, para después confesar que “claro que sí” se arrepiente de haber estado con el cantante “sobre todo por creer a su gente de alrededor: “No he vuelto con Bertín, ni pienso… Es una cuestión de dignidad. Lo más importante es mi hijo, y es en lo que me estoy centrando”, ha aclarado, negando rotundamente cualquier posibilidad de retomar su relación sentimental con el intérprete de ‘Como un vagabundo’.

Por si fuera poco, Gabriela Guillén ha aseverado que Bertín Osborne no se está preocupando ni de su estado de salud ni del de su futuro hijo en común: “Nada, cero. Yo soy madre y padre. No puedo obligar a nadie. El karma y la justicia divina existen”, ha continuado en una llamada con el programa de las tardes de Telecinco. Pero sus declaraciones no han quedado ahí, y la fisioterapeuta ha seguido echando leña al fuego: “La gente piensa creo que como que me gusta la fama… Me gustaría hablar de verdad. Si tengo que decirle algo, se lo digo a él. La verdad es que no tengo ningún miedo de hablar porque digo la verdad. Él no puede decirme absolutamente nada y reprocharme, aparte de que no tiene ningún derecho… Y no lo dejaría, vamos”.

Gabriela Guillén reniega de la nueva actitud de Bertín Osborne: "No lo conozco"

Si algo tiene claro Gabriela, es que la actitud del artista nada tiene que ver con la que mostraba con ella al conocerla: “Si me tratara de otra manera, no estaría vamos”, ha confesado. Ahora se muestra sorprendida por el giro de 180 grados que ha dado la actitud de Bertín en su maternidad, y también por los rumores que apuntan a que podría tener una nueva amante: “Mira, si es que han salido tantas cosas… Yo no conozco a la persona que estáis contando. El personaje que está saliendo ahora, de la persona que yo conocí. Al Bertín del personaje de todo esto… O sea, no lo conozco. No sé, para mí es otra persona”, ha indicado. Además, ha aclarado que “no ha sido una amante” porque “tenían una relación estable” que decidieron “mantener en secreto por decisión mutua”. Por ello, prefiere que su historia de amor no se compare con las que ahora han salido a relucir en torno al cantante.