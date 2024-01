Gabriela Guillén desmontará a Bertín Osborne en televisión

Gabriela Guillén (37 años) ha dado un paso. Uno que ya no tiene vuelta atrás y es que se sentará en '¡De viernes!' este viernes 19 de enero. La ex de Bertín Osborne (69 años) planea sacar toda la artillería y desmontar al artista en televisión. Tras los pasos de Ángel Cristo Jr. o Alejandro Jiménez, concederá una entrevista bomba y hablará largo y tendido sobre la historia de amor que ha vivido junto al artista. Por primera vez contará cómo se siente, a pesar de que jugaba al despiste en sus últimas apariciones públicas.

Gabriela Guillén acude a '¡De viernes!' para hablar de su ex, Bertín Osborne

Mientras Bertín Osborne sigue en paradero desconocido, Gabriela Guillén hablará de su nueva etapa como madre y de cómo se enfrenta a ella sin la ayuda de nadie. Y es que Bertín aseguró que ni quería ser padre, ni ejercería como tal. Dos semanas después de que ella diera a luz, está convencida de que es el momento. No le quedará más remedio que abordar preguntas incómodas como las conversaciones que han mantenido ella y Bertín estos meses o sobre la poca o nula presencia durante su embarazo. También quizás revele el nombre de su pequeño, el cual hasta la fecha era un secreto.

La joven ha vivido sus peores y mejores semanas en un tiempo récord. Aunque estaba pletórica por el nacimiento de su bebé, quien definitivamente es el amor de su vida, también se sentía en la más absoluta soledad. Gabriela Guillén ha contado con la única ayuda de sus íntimas amigas o de su madre desde que se convirtiera en madre, pero no de Bertín Osborne. Cabe señalar que esto no ha sido una sorpresa para ella, ya que, tal y como él mismo anunció, no tendría relación con su hijo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", aseguró. De este modo, él mismo aludió a la famosa prueba de paternidad que él requiere para hacerse cargo y ayudar económicamente en su manutención, un análisis que ella solo está dispuesta a hacer en una clínica oficial.

En poco más de 24 horas Gabriela Guillén se sentará en una esperada entrevista. Descubrirá cuál fue la reacción de Bertín Osborne cuando le comunicó que iba a ser padre y la razón por la que continuó con su embarazo en solitario. Quizás entonces él dé conceda una entrevista y dé su versión al respecto.