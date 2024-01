La drástica decisión de Gabriela Guillén respecto a Bertín Osborne

Gabriela Guillén no atraviesa su mejor momento. Pese a haber dado la bienvenida al 2024 con la llegada al mundo de su bebé, la paraguaya se rompía por completo al reencontrarse con la prensa. Su situación con Bertín Osborne cada vez es más complicada y, por ello la amiga de la madre primeriza, Raquel Arias, ha tomado la palabra para hablar sobre el asunto.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ ha defendido a capa y espada a Gabriela Guillén pese a las circunstancias: “Sigue sin saber nada de Bertín, ella decidió tenerlo sin sentir su apoyo”, ha comenzado indicando. Unas palabras que demuestran que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ aún no se ha puesto en contacto con su exnovia pese a haber pasado una semana de su parto.

Las palabras de Raquel Arias no han quedado ahí, y ha seguido ofreciendo detalles de la situación de Gabriela: “No ha recibido nada de él, por eso ahora Gabriela no quiere saber nada tampoco”, ha continuado. Además, ha confesado que su amiga, si algo tiene claro, es que no va a responder a nada que esté relacionado con la palabra ‘Bertín’: “Tú imagínate la felicitación que ha tenido desde el nacimiento de su hijo, que ha sido una exclusiva diciendo las cosas que ha dicho, dando a entender que no quiere saber nada de su hijo”.

El paso atrás de Gabriela Guillén en plena guerra con Bertín Osborne

Dados los últimos movimientos llevados a cabo por el intérprete de ‘Como un vagabundo’, Gabriela Guillén se ha replanteado si someter a su hijo a una prueba de paternidad. Aunque en un primer momento puso como condición que los análisis se realizaran en el Instituto Toxicológico para tener una mayor fiabilidad, ahora la joven habría dado un paso atrás. Un giro de 180 grados que algunos colaboradores como Gema Fernández han calificado como extraño: “Yo no entiendo la actitud de Gabriela. Que ahora se niegue a pedir la prueba incluso me hace dudar de su credibilidad”.

Por su parte, Antonio Sánchez considera que tanto la empresaria como el artista “están condenados a entenderse”, por lo que tarde o temprano tendrán que acercar posturas. Aunque por ahora ninguno de los dos tenga previsto hacerlo, conforme el bebé vaya creciendo tendrán que llegar a un acuerdo por su bienestar, teniendo en todo momento en cuenta los recursos de su padre.

Sea como fuere, si algo tiene claro Gabriela es que, por ahora, prefiere ni siquiera escuchar el nombre de su exnovio, Bertín Osborne. Aunque en un primer momento se derrumbó ante los medios de comunicación y les pidió encarecidamente que le permitieran estar tranquila y cuidar de su hijo, hace tan solo unas horas volvía a la carga. La joven aprovechaba el Día de Reyes para salir a la calle y dar un primer paseo con su hijo en el que no tenía reparo en cargar contra Bertín.