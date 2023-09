Gabriela Guillén, destrozada por la muerte de un ser querido

Gabriela Guillén lleva semanas en el foco mediático por su embarazo, fruto de su relación con Bertín Osborne. El otro día tuvo que visitar Urgencias y hace unas horas compartía que había perdido a un ser querido. Aún así, Gabriela ha tenido que salir a la calle para hacer algunos recados. Aunque ha intentado pasar desapercibida llevando una gorra y unas gafas de sol, esta no ha evitado que la localizaran durante un paseo por la calle.

Por las calles de Madrid, el reportero se interesa por su estado tras pasar por Urgencias: "Fue un susto, sí", empieza diciendo. Cuando le preguntan si su visita tenía que ver con algo relacionado con el embarazo, Gabriela Guillén no concreta: "Un poco de todo", reconoce. Pero hay algo que le ha destrozado. Y es que ha perdido a un ser querido con el que tenía una relación muy cercana.

Ella ha pedido que no le pregunten. De hecho, no puede esconder su tristeza y dolor cuando le recuerdan esta pérdida: "Os lo agradezco muchísimo. De verdad que no tengo ánimos de hablar ni de decir nada al respecto. Es que no estoy en condiciones, lo siento mucho. No voy a hablar, lo siento mucho. Respetar mi dolor por favor. He sufrido una pérdida, sí, pero no quiero hablar de ellos por favor, en serio", ha declarado rotunda y visblemente afectada.

Así reacciona Gabriela Guillén cuando le preguntan por la muerte de un ser querido

Vídeo: EUROPA PRESS.

Tras sufrir esta pérdida, la que fuera pareja de Bertín Osborne compartía una reflexión: "El tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas". Esto invita a pensar que no está atravesando el mejor momento personal. Lo que debía ser una etapa feliz por su embarazo, está siendo más duro de lo que ella pensaba.

Antes de confirmar que efectivamente había recibido un duro golpe tras la muerte de una amiga, Gabriela Guillén compartía unos misteriosos mensajes que preocupaba a todos. Hicieron saltar las alarmas, sobre todo porque hacía apenas unos días había tenido que acudir a Urgencias. "La depresión es una enfermedad muy grave. Seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar, en un proceso muy largo de recuperar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien", escribía la joven de 32 años.