Gabriela Guillén, de baja médica: "No permitas que tus heridas te transformen"

Gabriela Guillén está de baja médica. La ex de Bertín Osborne ha acaparado todas las miradas desde que saltara a los medios que está embarazada del cantante de rancheras, un protagonismo que le ha llevado "a no poder más". Su amiga Raquel Arias ha revelado frente a las cámaras que tiene ansiedad y muchos dolores en el vientre, declaraciones que podrás escuchar en el vídeo que te mostramos a continuación. Tras ponerse en contacto con ella ha descubierto que los últimos días le han pasado factura y que se ha visto completamente desbordada, un durísimo momento que le ha llevado a no acudir al trabajo y dejar de lado el centro estético que tiene en Madrid. La joven de 36 años prefiere tomarse su tiempo, centrarse en su bebé y pensar únicamente en ella, pues está preocupada porque todo salga bien en el futuro. De hecho, ha reflexionado sobre el momento en el que se encuentra.

La llamativa frase de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén no pasa por un buen momento. Su relación con Bertín tampoco está rota y ella sigue adelante con un embarazo que ahora está en boca de todos, por lo que ha utilizado su red social como altavoz para gritar al mundo cómo se siente. "No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres", escribe, una frase de Paulo Coelho y con la que ella ahora se siente muy identificada. Está dolida y es que su ruptura y todo lo dicho sobre ella y su historia con Bertín han provocado que ella necesite estar en su refugio y no responder más a ciertas cuestiones. Mientras el que ha sido su pareja sí está en primera línea mediática por diferentes cuestiones, Gabriela trata de mirar hacia el futuro para así poder pasar página. Pero. ¿dónde se esconde?

Según ha podido saber SEMANA, Gabriela tiene un piso alquilado a tan solo 15 minutos andando del conocido Parque del Retiro en Madrid y muy cerca de Fuente del Berro, lo que deja ver que está instalada en una excelente zona. Vivir a tan poco de un remanso verde del centro de Madrid en el que hay plantados más de 15.000 árboles evidencia que el apartamento de Gabriela está situado en una zona privilegiada. El barrio que ella frecuenta está muy cotizado, aunque lo verdaderamente importante para ella fue la comodidad. La casa está muy cerca de su negocio, un centro estético en el que ella ejerce como directora y en el que ella intentaba implicarse al máximo hasta antes de su baja.

Vídeo: Europa Press

Es habitual ver a Gabriela por su barrio, visitar comercios y saludar a los vecinos, detalles que demuestran que se comportan con absoluta normalidad. Reside en una sencilla casa, donde recibe a algunas amistades y donde ahora afronta su nuevo momento vital.