Gabriela Guillén da la estocada final a Bertín Osborne a pocos días de dar a luz a su hijo

Vídeo: Europa Press

Gabriela Guillén acudía a Urgencias tras sufrir repetidas contracciones. La joven, completamente desencajada, acudió sola, por lo que no pudo evitar ser preguntada por su estado. También por Bertín Osborne, con quien actualmente no tiene ninguna relación. Mucho menos desde que se descubriera que le iba a exigir unas pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo. El bebé está previsto que nazca en solo unos días, siendo el día 31 de diciembre cuando ella saldrá de cuentas. No lo hace en su momento más dulce, ya que con Bertín las cosas están peor que nunca, prueba de ello que él haya advertido que "pronto romperá su silencio". Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y sobre las que ella ha decidido dar su estocada final, tal y como descubrirás si visualizas el vídeo completo.

"Necesito caminar para preparar el parto", comenzaba diciendo Gabriela. Cansada de los giros que ha ido dando la historia con el padre de su hijo, Gabriela quiere desvincularse de la polémica. Al menos en los días previos a que dé a luz. "El tiempo dirá las cosas. No tengo que demostrar nada. Yo sé mi verdad", aclara muy molesta. Pero, ¿qué tiene que decirle tras haberse puesto en duda su palabra? No te lo pierdas.