Gabriela Guillén, objeto de críticas por su nuevo dardo a Bertín Osborne

En pleno embarazo, Gabriela Guillén ha hecho de sus redes sociales su principal vía de escape a la hora de hablar sobre su vida personal. Aunque con sus frases no hace referencia a nadie en concreto, todas ellas parecen ser una declaración de intenciones hacia Bertín Osborne dados sus últimos movimientos. Y es que, aunque la fisioterapeuta afrontaba la dulce espera de su bebé con la mayor de las ilusiones, el que fuera su novio recalcaba que se trata de un hijo que “no es buscado”. Unas palabras que desataban una particular guerra entre ellos que la paraguaya ha continuado dentro del universo 2.0.

Si bien era hace tan solo unos días cuando Gabriela Guillén compartía una imagen en la que podía leerse que “un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa pero no el tiempo y el amor”, ahora la propietaria de un centro estético de Madrid ha vuelto a la carga. Lo ha hecho con una nueva publicación que parece ser un dardo en toda regla hacia el presentador de ‘Mi casa es la tuya’: “Las disculpas sobran cuando el daño ya está hecho. No es bueno ir por la vida lastimando gente y luego solo disculparse. Antes de hacerlo piénsalo dos veces, porque mañana puede pasarte lo mismo a ti”, ha plasmado.

Con sus palabras, Gabriela ha demostrado que su particular guerra con el intérprete de ‘Como un vagabundo’ no ha hecho más que comenzar. Aunque en un primer momento parecía que la expareja había “firmado” una tregua para zanjar así sus mediáticas polémicas en la recta final del embarazo de Guillén, lo cierto es que esta última parece estar dispuesta a dejar claras sus convicciones donde sea. Tanto es así, que poco o nada le importa que el padre de su futuro hijo se esté haciendo cargo de sus gastos económicos, ya que ella considera que no es un movimiento suficiente por parte de una persona que está a punto de dar la bienvenida a su séptimo hijo.

Gabriela Guillén pierde apoyos en la recta final de su embarazo

Sea como fuere, lo cierto es que por sus numerosas apariciones públicas, podría decirse que la paraguaya está perdiendo apoyos. Así lo demuestran las redes sociales, en las que cada vez más usuarios critican duramente la actitud que está teniendo Gabriela respecto al padre de su primer hijo. Varias personas coinciden en que la fisioterapeuta ha intentado ampararse en el concepto de feminismo e incluso posicionarse como víctima a la hora de cargar contra Osborne. Es por ello que su discurso poco a poco ha ido aminorando sus puntos a favor dentro del mundo 2.0, aunque cabe destacar que la joven también cuenta con un ejército de seguidores que apoyan su valentía a la hora de hacer frente a un embarazo marcado por la soledad sentimental.