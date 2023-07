Gabriela Guillén afronta su primera entrevista televisiva tras conocerse que se convertirá en madre junto a Bertín Osborne. Para ella será el primer hijo, para el cantante el sexto. Después de haberle escuchado a él y a Fabiola Martínez, su anterior ex pareja, es ahora la modelo la que se pronuncia en Telecinco. Descubrió el embarazo hace ya un tiempo, sin embargo, no ha sido hasta julio de 2023 cuando ha terminado de trascender a los medios. ¿Cuál es la relación con el presentador? ¿Qué recuerda del momento en que descubrió su embarazo? ¿Cómo se encuentra en la actualidad?... Resuelve así todas las dudas.

"Tenemos que ser responsables, por mucho que al principio no hayamos reaccionado"

“Estoy embarazada y feliz, con las hormonas revueltas. Las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera”, asume ante las cámaras de ‘Así es la vida’. Gabriela se ha visto superada por las circunstancias que están rodeando a la noticia y, por ello, “no me siento acompañada”. Ahora, lo único que le preocupa es ese futuro hijo: “No quiero tener ningún problema con él, ni con su entorno, solo darle tiempo al tiempo. No te voy a decir que vamos a vivir juntos, a casarnos”.

Las palabras de Bertín Osborne a EsDiario explicando que "no ha sido ni buscado ni deseado" sorprendieron a todos, incluida la propia Gabriela. "Ha estado pendiente. Al fin y al cabo, tengo 36 años y puedo ser madre, su trayectoria ya la había finalizado. Entiendo las reacciones y no le juzgo. Las cosas pasan y han pasado de esta manera. Tenemos que ser responsables, por mucho que al principio no hayamos reaccionado", reconoce.

Así le dio la noticia Gabriela Guillén a Bertín Osborne sobre su embarazo

Fue con sus amigas tras un viaje a la Feria de Abril de Sevilla cuando fue consciente Gabriela Guillén de que algo sucedía. Recuerda que fue a través de un "test de embarazo de farmacia" lo que le resolvió todas sus dudas. "En ese momento me quedé en shock, no pude asimilar la noticia. Mis amigas me preguntaron si se lo diría a Bertín, no me lo pensé y cogí el teléfono". En esa charla con Bertín reinó el nerviosismo y la sorpresa, "le dije 'gordo, estoy embarazada' y se quedó en silencio. No recuerdo qué dijo exactamente porque fueron tantas emociones...Sí me dijo que estuviera tranquila y esa semana vino a Madrid". Bertín Osborne no le puso públicamente etiqueta a su relación con Gabriela Guillén. Es algo que compartían ambos: "No hemos puesto nada porque estábamos a gusto. Nos íbamos conociendo y las cosas iban mejor. En ningún momento le presioné ni me sentí presionada. Todo fue muy natural".

La modelo conoce bien cuál es su lugar y no siente que el presentador de 'Mi casa es la tuya' no le haya dado su espacio. "No me tiene que dar mi lugar, yo me lo doy. Ha estado muy atento en cuanto a las personas que me ha presentado, sus amigos más cercanos. No pretendo ser la novia de", sentencia alto y claro. Ambos habían hablado, pactado casi, que ante los medios no hablarían, tal como supimos en SEMANA en exclusiva. "Se ha dado tan natural que ha sido muy bonito. Me había advertido de que cuando se enterara la gente iba a ser una bomba, qué razón tenía. Habíamos quedado en mantener la relación en nuestra intimidad lo más discreta posible", confirma.