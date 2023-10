Gabriela Guillén está sobrepasada. Tanto que no ha dudado ni un instante y se ha escapado sola en medio de la tormenta, tal y como te hemos contado en exclusiva en la Revista Semana. Un viaje que le ha servido para pensar sobre todo lo que está pasando en su vida. En su mayoría cosas relacionadas con Bertín Osborne, el padre de su bebé. Cuando solo quedan unos meses para conocer a su pequeño, la joven de 36 años ha confesado cuál es su verdadera relación con el cantante. Unas declaraciones muy llamativas que dejan ver la nula preocupación que existe por su parte, según ha dicho Gabriela Guillén. Sobre todo desde que ella acudiera a urgencias, pues desde ese momento nada ha sabido de él. "Me encantaría contaros mi historia porque si lo sabéis os vais a quedar calladitos todos", comienza diciendo la empresaria.

Gabriela Guillén llamó a Bertín Osborne desde el hospital, pero no le cogió el teléfono

Fue el pasado 28 de septiembre cuando la madre del futuro hijo de Bertín Osborne se trasladó a un hospital madrileño al sentirse indispuesta. Aunque todo pareció deberse a una bajada de tensión, no pudo evitar sentirse asustada, dado su avanzado estado de gestación. Si bien estuvo acompañada de una amiga, a quien no se vio a su lado fue al cantante. Al menos físicamente. Ahora Gabriela Guillén ha explicado que tampoco estuvo al otro lado del teléfono y que ni siquiera fue capaz de cogerle el teléfono cuando ella le llamó para contarle cómo estaba su bebé. "Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias...le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé que le está pasando. No tengo contacto con él", explica la paraguaya.

Una semana después de este contratiempo ella y Bertín siguen sin hablar. Ni un gesto, ni un mensaje, ni una llamada entre ellos para hablar del bebé que esperan para finales de año. Tenían una relación fluida, pero este buen rollo se ha esfumado por completo. Mientras tanto Gabriela espera que esta situación cambie y puedan poner sobre la mesa la opción de reconciliarse, tal y como te hemos contado en el interior de la Revista Semana, la cual ya está disponible en tu kiosco. Un paso al frente sobre el que Bertín Osborne ha preferido no pronunciarse.

Lo que sí ha remarcado Gabriela Guillén es el plantón que recibió por parte del empresario hace solo unos días. Dolida y molesta por su actitud, la modelo ha explicado que confiaba en Bertín para que le trajera varios enseres que una amiga de Sevilla le iba a dejar para la llegada de su bebé. Esperaba que el padre de su bebé fuera quien en uno de sus viajes a Madrid se los llevara a casa, pero harta de que no lo hiciera fue ella quien se desplazó a la ciudad hispalense. "Fui a Sevilla a traer unas cosas que una amiga me iba a dejar para el bebé. Tenía muchas cosas que me podían servir...Se lo había pedido a Bertín anteriormente para que me lo trajera cuando viniera a Madrid y ha venido varias veces, pero no me lo ha traído. Entonces, fui yo y no le pedí el favor. Me vine con mucha carga", ha dicho.

El desafortunado comentario de Bertín Osborne sobre el embarazo de Gabriela Guillén

Cabe recordar que su relación ha pasado por altibajos antes y después de conocerse que iban a ser padres de su primer hijo en común. En el mes de julio se conoció la paternidad de Bertín Osborne a los 69 años, una noticia que generó un gran revuelo. No solo por lo que eso implicaba, sino también por la reacción del artista. "No ha sido buscado ni deseado. Son accidentes que pasan todos los días", espetó. Unas declaraciones que enfadaron de manera mayúscula a la otra protagonista y que, además, provocaron un aluvión de críticas contra él. Bertín se convirtió en Trending Topic en Twitter, donde no salió bien parado tras este desafortunado comentario. Pero, ¿qué dijo Gabriela Guillén tras escuchar sus polémicas palabras? Este medio habló con ella en exclusiva y consiguió sus primeras y contundentes palabras. "Bertín Osborne puede decir lo que quiera, es su problema", respondió molesta con él.

El embarazo llegó tres meses después de que su historia de amor se descubriera. Un bombazo del que él se quiso desmarcar asegurando que "tenía otras muchas amigas especiales" y que también indignaron a Gabriela Guillén, quien se vio obligada a salir del paso. Ahora todas las miradas vuelven a situarse en esta extinta pareja que tanta curiosidad despierta en los lectores.