Sale a la luz el inesperado detonante de la ruptura entre Gabriela Guillen y Bertín Osborne

Días después de dar a luz a su hijo con Bertín Osborne, Gabriela Guillén se sentaba en un plató de televisión. Lo hacía para poner punto final a las dudas que pudiera haber sobre su embarazo y su previa relación con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Sin embargo, ahora ha salido a relucir cuál sería el verdadero motivo por el que el cantante y la paraguaya decidieron tomar caminos separados, y nada tiene que ver con la llegada del pequeño al mundo.

José Antonio Avilés ha tomado la palabra en ‘Así es la vida’ para desmentir algunas de las palabras de Gabriela Guillén. Pese a que la empresaria dejó entrever que el final de su romance con Bertín Osborne fue consecuencia de la continuidad de su embarazo, el colaborador ha añadido datos que transcurren durante la Feria de Abril de Sevilla: “Tu amiga monta un show porque va con un traje de flamenca y le pide a Bertín que le tenga un caballo preparado para estar en la feria y, como no está preparado, monta el show”, ha comenzado explicando.

El testimonio del exconcursante de ‘GH VIP’ no ha quedado ahí, y ha seguido echando leña al fuego al asegurar que tiene “pruebas” de su relato: “Se monta tal bronca que salen tarifando y, a partir de ahí, se empiezan a desencadenar muchas cosas”, ha aseverado con total rotundidad.

Por si fuera poco, Avilés también ha puesto en duda que Gabriela contara a su ex que se había quedado embarazada cuando tan solo estaba de un mes y medio: “Se lo cuenta el 3 de julio después de la fiesta del Turronero a la que cada uno llega por su lado (…) Fue cuando le contó que estaba embarazada”, ha continuado. Además, ha aclarado que el intérprete de ‘Como un vagabundo’ ya había puesto punto final a su noviazgo con Guillén antes de saber su embarazo, y que también le había avisado de que no habría “segundas oportunidades”.

El giro de 180 grados en la relación de Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Sea como fuere, estas declaraciones dejan entrever que el vínculo entre Bertín y Gabriela ya estaba roto incluso antes de darse a conocer la llegada al mundo de su bebé en común. Aunque en un primer momento, y según la paraguaya, todo iba viento en popa entre ellos, lo cierto es que poco a poco su relación fue menguando hasta alcanzar un punto de no retorno. Así lo contaba ella misma en su última aparición en ‘¡De Viernes!’, en la cual achacaba su ruptura a su embarazo.

“En ese momento cambió totalmente su manera de ser (…) Él se quedó tan sorprendido como yo. De hecho saltó y se puso agresivo. Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba. Me pareció un feo que me diera esa opción: decidir entre él o el niño. No podía aceptarlo. Le dije que yo iba a sacar adelante al niño sola”, confesaba, bastante apenada por lo sucedido, pero con la mirada puesta en el futuro junto a su pequeño.