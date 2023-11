Gabriela Guillén: "Bertín Osborne me ofreció dinero y lo rechacé"

Gabriela Guillén ha decidido dar la cara después de que asegurara que quería vivir su embarazo de forma privada. La que fuera pareja de Bertín Osborne de vuelve a sentar en un plató para contar su verdad y la relación que mantiene con el padre del hijo que espera. En los últimos meses, la joven de 36 años ha protagonizado numerosos titulares a raíz de la falta de sintonía que le une con el cantante. Tras desvelarse que Bertín le había "cortado el grifo" económico y que pediría unas pruebas de paternidad, la también modelo rompe su silencio. Con este drástico movimiento, vuelve a situarse en el ojo del huracán mediático inevitablemente. Aunque todavía no se ha emitido la entrevista (se sentará este martes en el plató de 'Y ahora Sonsoles'), el adelanto promete.

Gabriela Guillén ajusta cuentas con Bertín Osborne: "Él nunca dudó que fuera el padre"

A Gabriela Guillén se le ha acusado de vender su vida de forma encubierta. También de recibir dinero de Bertín Osborne a pesar de negarlo en incontables ocasiones. En el previo de la entrevista que ofrecerá este martes en Antena 3, Gabriela asegura que se ha cansado de "escuchar mentiras y especulaciones": "Nunca le he exigido nada. Es más, se ofreció a darme dinero y yo lo he rechazado", asegura. Asimismo, desmiente querer continuar una relación con el cantante: "No pretendo tener una relación con alguien que no quiere tenerla conmigo y tampoco le puse una pistola para quedarme embarazada". Se ha dicho de ella que busca notoriedad con las continuas indirectas y dardos que lanza al padre de su hijo en sus redes sociales. La fisioterapeuta de profesión ha dicho basta y ha querido tomar las riendas de lo que se dice sobre ella. Lo hará en el programa de Sonsoles Ónega, donde ya acudió cuando estalló la noticia de su embarazo. El adelanto que ha emitido el programa que presenta Sonsoles Ónega es solo un abrebocas de la casa de los truenos que va abrir Gabriela.

"No tengo ningún problema en hacerme esa prueba de paternidad. No voy a dejar que él me la pida, se la voy a dar yo", se la escucha decir, muy tajante a la paraguaya. Está en el último trimestre de embarazo y, si el bebé que espera no de adelanta o retrasa, saldrá de cuentas el 31 de diciembre de este año. "Él nunca dudó que fuera el padre de mi bebé y ahora de repente lo hace... Alguien se lo ha metido en la cabeza. Yo no voy a esperar a que me pida el test de paternidad, se lo daré yo en cuanto nazca el bebé", sentencia muy segura de sus palabras.

"Él no está porque no quiere y yo no tengo que pedirle nada", asegura Gabriela Guillén

Sobre el supuesto apoyo económico que habría recibido de Bertín Osborne durante el embarazo, Gabriela Guillén ha querido aclarar desde el minuto uno que ella no ha aceptado nunca nada. La relación entre la modelo y el futuro padre está rota, a tenor de sus palabras.

El 'aperitivo' televisivo finaliza con una Gabriela reforzada y un nuevo dardo hacia su expareja. "Él no está porque no quiere y yo no tengo que pedirle nada. Somos muy mayores para saber cuáles son nuestras responsabilidades. Si no hablamos no hay posibilidad de que me pida disculpas. Pero estaría bien que tuviera un poco más de sensibilidad", confiesa, ya sin pelos en la lengua. No sabemos cómo se abra tomado el anuncio de su entrevista el artista de 68 años. Pero, a tenor de su último encontronazo con la prensa, probablemente, las revelaciones inéditas de Gaby no sean de su agrado.