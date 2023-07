Gabriela Guillén atiza a Bertín Osborne: “No ha sido un accidente”

Gabriela Guillén y Bertín Osborne se convertirán en padres próximamente. Este bebé es el primer hijo en común desde que se confirmara hace unos meses su relación. Este martes 12 saltaba la noticia y eran los dos protagonistas los que se pronunciaron al respecto. El cantante volverá a ser padre por sexta vez a sus 69 años. Siempre ha mantenido que tan solo eran amigos y así continúa hasta el día de hoy, cuando sorprendía a todos con sus palabras nada más conocerse este embarazo. Es ahora la madre la que se pronuncia frente a las cámaras muy contundente y responde a lo que el presentador decía. Así lo puedes comprobar en la entrevista que ha concedido a y que te traemos a continuación.

Vídeo: Europa Press

"Ha sido una sorpresa, eso sí, pero no un accidente", reiteró una y otra vez ante las cámaras de Europa Press. Era el presentador de 'Mi casa es la tuya' el que esta mañana ocupaba las portadas con sus declaraciones a Beatriz Cortázar en EsRadio después de asegurar que será responsable: "No es un niño buscado ni deseado". Estas palabras son muy similares a las que ya mantenía esta mañana cuando, nos confirmó en SEMANA, que “Bertín puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada”.

La conversación de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tras la noticia de su embarazo

Tanto Bertín Osborne como Gabriela Guillén no esperaban que su próxima paternidad fuera la noticia del día. Se han convertido con la llegada de este pequeño en los protagonistas. En 'Así es la vida' conseguían hablar con la modelo durante más de 45 minutos y han visto una diferencia sobre la posición que está tomando, como en el vídeo de este artículo. "Creo que está enamorada y ella quiere creer lo que le dice Bertín. Él le ha negado sus palabras, que le ha enseñado mensajes y que, de momento, se lo cree", les aseguró antes de hablar con los reporteros en la calle.

Ángela Quintana, una de las redactoras del programa del Telecinco, desvela que todo esto está causando problemas entre ellos. "Ha tenido una bronca con Bertín. Creo que está hablando con ella y la está pausando por su cambio de actitud. Está distinta a esas declaraciones y a mí no me habla así, estaba calmada", exponen. Estaba dispuesta a hablar e, incluso, le confesaba cómo ha evolucionado su relación hasta conocer este paso que darán próximamente. "Antes de saber que estaba embarazada, me confiesa que rompe con él por lo que supone el mundo mediático, Bertín está enamorado y vuelve a ella", explican de entonces.