Gabriela Guillén desmiente a Bertín: "No ha intentado ponerse en contacto conmigo"

Días después de convertirse en madre por primera vez, Gabriela Guillén ha acudido a urgencias del Hospital Quirón Salud San José en compañía de su bebé y de su madre. La joven se bajaba de un VTC sosteniendo a su hijo en una mochila de porteo y entraba en el centro sanitario cubriéndose con una mascarilla durante todo el camino. Tras pasar un rato en el hospital, Gabriela abandonaba el centro prestando mucha atención a los informes médicos y sin querer hacer demasiadas declaraciones. Sin embargo, al llegar a su casa, no ha podido evitar responder de forma contundente a quienes señalan que Bertín ha intentado ponerse en contacto con ella y no ha querido cogerle el teléfono.

Vídeo: Europa Press

"¿Es cierto que no le coges el teléfono tú ahora?", preguntaba la periodista allí presente, "¿Él ha intentado ponerse en contacto contigo?", una pregunta a la que Gabriela respondía con un tajante y rotundo "no". Unas declaraciones que se contradicen con lo que había confesado Bertín hace solo unos días.

Bertín asegura que la llamó

Hace unos días rompía su silencio y desvelaba que que se enteró del nacimiento de bebé al día siguiente de que naciera y que fue un amigo en común el que le dio la noticia. De hecho, el propio Bertín explicaba también que no ha hablado con ella por el momento, pero no por voluntad propia, y es que el presentador de televisión asegura que hizo una llamada a la fisioterapeuta que ella prefirió no contestar.

Sea como sea, de lo que no hay duda es de que su relación es del todo inexistente.

No habrá pruebas de paternidad

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", decía Bertín Osborne con contundencia sobre el nacimiento de su séptimo hijo. No negará la manutención económica si las pruebas de paternidad revelan que hay vínculo genético entre él y el bebé, unas pruebas que se hará también por el resto de sus hijos, tal y como ha asegurado en su última reaparición. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", deslizaba. Sin embargo, Gabriela ha dado ahora un paso atrás y asegura que no quiere que se hagan las pruebas de paternidad.